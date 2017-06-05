Спортсмены взбежали на 22-й этаж отеля в Новосибирске

Спортсмены взбежали на 22-й этаж отеля в Новосибирске (фото)

Днём 4 июня в Новосибирске прошёл первый благотворительный вертикальный забег — спортсмены и любители бега забежали на 22-й этаж Gorskiy city hotel.


Благотворительный забег организовал новосибирский фонд «Спорту место».


«Прошло всё шикарно. Участвовало 50 человек. Старт был на 2-м этаже, а финиш — на крыше, забегали на смотровую площадку с видом на город. Медали сразу же вручали финишёрам, ребятишки-спортсмены работали волонтёрами, водичку подавали», — рассказал исполнительный директор фонда Владислав Иванов.


Он пояснил, что участники забега внесли стартовые взносы и тем самым собрали 50 тыс. руб., деньги пойдут на занятия с детьми-инвалидами по программе адаптивного спорта.


Участник забега
Участник забега


В забеге участвовали и любители бега, и спортсмены. Все участники были разделены на две возрастные группы: от 18 до 35 лет и от 36 лет и старше. Победителей награждали в своих возрастных группах, а также были выявлены абсолютные победители забегов среди женщин и мужчин.


Участница забега преодолевает 20 этажей
Участница забега преодолевает 20 этажей


Среди женщин абсолютную победу одержала томичка Светлана Иванющенко, она преодолела 20 этажей за 2 минуты. Второй стала спортсменка из Новосибирска Наталья Тарасова (2 минуты 2 секунды), третье место заняла Виктория Мажинская из Новосибирска (2 минуты 23 секунды).


Среди мужчин абсолютным победителем стал бердчанин Юрий Бишаев, его результат — 1 минута 29 секунд. Второе место поделили новосибирец Андрей Роик и спортсмен из Тывы Чингис Чолдак-оол (1 минута 32 секунды), третьим стал новосибирец Юрий Тарасов (1 минута 34 секунды).


Победители и призёры забега
Победители и призёры забега


Победителям в своей возрастной категории вручали медали, а абсолютные победители среди женщин и мужчин получили приз от Gorskiy city hotel — уик-энд в отеле.


В Новосибирске часто проводятся различные забеги. Например, недавно в Бугринской роще прошел забег «Привет, Комар», который призван популяризовать бег в городе.

Ксения Евдокимова
Фото Алисы Ушаковой, предоставлены организаторами забега

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