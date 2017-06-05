Пострадавшая от упавших с 8-го этажа осколков: «У меня шоковое состояние»

Ночью женщина с ушибленной спиной не могла уснуть от боли и шока
Ночью женщина с ушибленной спиной не могла уснуть от боли и шока

Жительница Новосибирска, пострадавшая от рухнувших на неё с 8-го этажа осколков стекла, рассказала о своём самочувствии.


«У меня шоковое состояние. Спину очень сильно ломит, до сих пор всё болит», — поделилась своими переживаниями с НГС.НОВОСТИ Ирина Невидомая.


Напомним, происшествие случилось днём 4 июня возле дома № 128 на ул. Большевистской в микрорайоне «Европейский Берег». 


По словам Ирины Невидомой, она пришла в пекарню вместе с 6-летним племянником и двумя своими детьми — 2-летним сыном и почти 2-месячной дочкой, которая в это время спала в коляске.


Мальчишки забежали внутрь, а женщина задержалась на улице, чтобы поставить коляску на тормоз. В этот момент с остеклённого балкона на 8-м этаже мелкой крошкой посыпалось стекло. Потом сверху сорвался целый кусок стекла, оценить размеры которого женщина затруднилась.


«Я нагнулась над коляской, на которую была накинута москитная сетка, и почувствовала удар куска стекла о свою спину. Мне стало очень страшно, что сейчас ещё что-то прилетит. Я закричала, выбежали работники пекарни и ещё там рядом из парикмахерской, они мне помогли, "скорую" вызвали, полицию», — описала ситуацию Ирина Невидомая.


По словам женщины, «скорая помощь» увезла её в травмпункт на ул. Тургенева. Врачи сделали ей рентген спины, поставили диагноз «ушиб мягких тканей» и отпустили домой.


Ни порезов, ни синяков у женщины нет, но, по её словам, судмедэксперты не исключают, что гематома на спине ещё может появиться.


По мнению Ирины Невидомой, ей повезло — последствия удара могли бы быть более серьёзными, если бы не надетый на неё послеродовой бандаж и кофта, которая от удара немного разорвалась.


Ночью после случившегося женщина не могла уснуть от стресса и боли — пришлось спасаться обезболивающими мазями. «У меня еще [недавно] оперативное вмешательство было — кесарево сечение, мне делали эпидуральную анестезию в позвоночник, и вот по этому месту [стеклом] прилетело хорошенько, и теперь мне в ноги отдаёт», — описала своё самочувствие Ирина Невидомая.


Как уточнила женщина, спящую в коляске дочку от осколков стекла защитила москитная сетка. Но происходящее сильно напугало 2-летнего сына, который вышел из пекарни и увидел плачущую маму в окружении разбитого стекла. После произошедшего женщина написала заявление в полицию с просьбой разобраться в случившемся и наказать виновных в падении стекла. Для этого сегодня она прошла судебно-медицинскую экспертизу.


Ранее в УК «Комфортный дом» (управляет домом № 128 на ул. Большевистской) поясняли, что кусок стекла упал на женщину из квартиры, в которой никто не живет. Дозвониться до владельца квартиры у работников управляющей компании не получается.

Ольга Хмелевская
Фото Ивана Рейзвих

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