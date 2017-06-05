РЖД объявили об изменении времени отправления электричек из Новосибирска

На некоторых направлениях электропоезда могут следовать на час позже привычного расписания

С 9 по 16 июня ряд новосибирских электричек будет ходить не по привычному расписанию.





Изменения вызваны ремонтом пути на перегоне Сокур – Мошково, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги филиала ОАО «РЖД».





С 9 по 15 июня:







— № 6325 «Новосибирск – Чулымская», отправление по графику в 20:33 (время указано местное) и следование по расписанию до остановочной платформы Ипподром, со станции Обь отправление в 21:11 (на 8 минут позже), далее курсирование на 8 минут позже, прибытие на станцию Чулымская в 23:03;







— № 6426 «Новосибирск – Болотная», отправление по графику в 21:06 и следование по расписанию до остановочной платформы Барлак, со станции Сокур отправление в 21:56 (на 1 минуту позже), далее курсирование на 1–3 минуты позже, прибытие на станцию Болотная в 23:32 (на 3 минуты позже).







C 10 по 16 июня:







— № 6307 «Новосибирск – Коченёво», отправление в 9:24 (на 14 минут позже), далее курсирование на 13–14 минут позже, прибытие на станцию Коченёво в 10:36 (на 13 минут позже);







— № 6308 «Коченёво – Новосибирск», отправление в 10:57 (на 3 минуты позже), далее курсирование на 3 минуты позже, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 12:08;







— № 6404 «Новосибирск – Болотная», отправление по графику в 7:01 и следование по расписанию до остановочной платформы Барлак, со станции Сокур отправление в 7:55 (на 5 минут позже), далее курсирование на 5–6 минут позже, прибытие на станцию Болотная в 9:33 (на 6 минут позже);







— № 6408 «Новосибирск – Болотная», отправление в 9:49 (на 19 минут позже), далее курсирование на 19–21 минуту позже, прибытие на станцию Болотная в 12:17 (на 21 минуту позже);







— № 6414 «Новосибирск – Болотная», отправление по графику в 14:13 и следование по расписанию до остановочной платформы Барлак, со станции Сокур отправление в 15:04 (на 2 минуты позже), далее курсирование на 2–4 минуты позже, прибытие на станцию Болотная в 16:42 (на 4 минуты позже);





— № 6418 «Новосибирск – Болотная», отправление в 16:54 (на 14 минут позже), далее курсирование на 14–33 минуты позже, прибытие на станцию Болотная в 19:38 (на 33 минуты позже);







— № 6422 «Новосибирск – Болотная», отправление по графику в 19:06 и следование по расписанию до остановочной платформы Зеленодольская, с остановочной платформы Кошево отправление в 20:09 (на 2 минуты позже), далее курсирование на 2–3 минуты позже, прибытие на станцию Болотная в 21:31 (на 3 минуты позже);







— № 6420 «Новосибирск – Ояш», отменяется курсирование на участке Сокур – Ояш, отправление со станции Новосибирск-Главный по графику в 17:44 и следование по расписанию, прибытие на станцию Сокур в 18:32;







— № 6425 «Ояш – Новосибирск», отправление в 5:23 (на 3 минуты позже), далее курсирование на 3–10 минут позже, прибытие на станцию Болотная в 7:10 (на 10 минут позже);







— № 6417 «Болотная – Новосибирск», отправление в 5:43 (на 26 минут позже), далее курсирование на 26–34 минуты позже, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 8:14 (на 34 минуты позже);







— № 6421 «Болотная – Новосибирск», отправление в 6:13 (на 5 минут позже), далее курсирование на 5–12 минут позже, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 8:45 (на 12 минут позже);







— № 6403 «Болотная – Новосибирск», отправление по графику в 10:04 по графику и следование по расписанию до станции Мошково, с остановочной платформы 3388 км отправление в 11:26 (на 2 минуты позже), далее курсирование на 2–7 минуты позже, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 12:37 (на 7 минут позже);







— № 6407 «Болотная – Новосибирск», отправление по графику в 14:39 и следование по расписанию до остановочной платформы Кубово, со станции Ояш отправление в 15:27 (на 2 минуты позже), далее курсирование на 2–8 минуты позже, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 17:12 (на 8 минут позже);







— № 6413 «Болотная – Новосибирск», отправление в 17:08 (на 5 минут позже), далее курсирование на 5–14 минут позже, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 19:43 (на 14 минут позже);







— № 6419 «Ояш – Новосибирск», отправление в 20:19 (на 38 минут позже), далее курсирование на 38–65 минут позже, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 22:25 (на 65 минут позже).







В период с 13 по 16 июня:







— № 6410 «Новосибирск – Мошково» отменяется курсирование на участке Сокур – Мошково, отправление со станции Новосибирск-Главный по графику в 15:10 и следование по расписанию, прибытие на станцию Сокур в 15:58;







— № 6412 «Новосибирск – Мошково» отменяется курсирование на участке Сокур – Мошково, отправление со станции Новосибирск-Главный по графику в 11:18 и следование по расписанию, прибытие на станцию Сокур в 12:06;







— № 6409 «Мошково – Новосибирск» отменяется курсирование на участке Мошково – Сокур, отправление со станции Сокур по графику в 17:54 и следование по расписанию, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 18:43;







— № 6411 «Мошково – Новосибирск» отменяется курсирование на участке Мошково – Сокур, отправление со станции Сокур по графику в 13:14 и следование по расписанию, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 14:03.







С 10 по 12 июня:







— № 6353 «Новосибирск – Коченёво», отправление в 10:26 (на 11 минут позже), далее курсирование на 11 минут позже, прибытие на станцию Коченёво в 11:38;







— № 6354 «Коченёво – Новосибирск», отправление в 11:58 (на 11 минут позже), далее курсирование на 11 минут позже, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 13:09;







— № 6406 «Новосибирск – Мошково», отправление в 9:13 (на 20 минут позже), далее курсирование на 19–20 минут позже, прибытие на станцию Сокур в 10:01 (на 19 минут позже), на участке Сокур – Мошково отменяется курсирование;







— № 6416 «Новосибирск – Ояш» отменяется курсирование на участке Сокур – Ояш, отправление со станции Новосибирск-Главный по графику в 15:10 и следование по расписанию, прибытие на станцию Сокур в 15:58;





— № 6456 «Новосибирск – Ояш» отменяется курсирование;







— № 6405 «Мошково – Новосибирск» отменяется курсирование на участке Мошково – Сокур, отправление со станции Сокур по графику в 13:14 и следование по расписанию, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 14:03;







— № 6415 «Ояш – Новосибирск» отменяется курсирование на участке Ояш – Сокур, отправление со станции Сокур по графику в 17:54 и следование по расписанию, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 18:43.





Напомним, 29 апреля электрички в Новосибирской области перешли на летнее расписание и стали ходить чаще.

