РЖД объявили об изменении времени отправления электричек из Новосибирска

На некоторых направлениях электропоезда могут следовать на час позже привычного расписания
На некоторых направлениях электропоезда могут следовать на час позже привычного расписания

С 9 по 16 июня ряд новосибирских электричек будет ходить не по привычному расписанию. 


Изменения вызваны ремонтом пути на перегоне Сокур – Мошково, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги филиала ОАО «РЖД».


С 9 по 15 июня:


— № 6325 «Новосибирск – Чулымская», отправление по графику в 20:33 (время указано местное) и следование по расписанию до остановочной платформы Ипподром, со станции Обь отправление в 21:11 (на 8 минут позже), далее курсирование на 8 минут позже, прибытие на станцию Чулымская в 23:03;


— № 6426 «Новосибирск – Болотная», отправление по графику в 21:06 и следование по расписанию до остановочной платформы Барлак, со станции Сокур отправление в 21:56 (на 1 минуту позже), далее курсирование на 1–3 минуты позже, прибытие на станцию Болотная в 23:32 (на 3 минуты позже).


C 10 по 16 июня:


— № 6307 «Новосибирск – Коченёво», отправление в 9:24 (на 14 минут позже), далее курсирование на 13–14 минут позже, прибытие на станцию Коченёво в 10:36 (на 13 минут позже);


— № 6308 «Коченёво – Новосибирск», отправление в 10:57 (на 3 минуты позже), далее курсирование на 3 минуты позже, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 12:08;


— № 6404 «Новосибирск – Болотная», отправление по графику в 7:01 и следование по расписанию до остановочной платформы Барлак, со станции Сокур отправление в 7:55 (на 5 минут позже), далее курсирование на 5–6 минут позже, прибытие на станцию Болотная в 9:33 (на 6 минут позже);


— № 6408 «Новосибирск – Болотная», отправление в 9:49 (на 19 минут позже), далее курсирование на 19–21 минуту позже, прибытие на станцию Болотная в 12:17 (на 21 минуту позже);


— № 6414 «Новосибирск – Болотная», отправление по графику в 14:13 и следование по расписанию до остановочной платформы Барлак, со станции Сокур отправление в 15:04 (на 2 минуты позже), далее курсирование на 2–4 минуты позже, прибытие на станцию Болотная в 16:42 (на 4 минуты позже);


— № 6418 «Новосибирск – Болотная», отправление в 16:54 (на 14 минут позже), далее курсирование на 14–33 минуты позже, прибытие на станцию Болотная в 19:38 (на 33 минуты позже);


— № 6422 «Новосибирск – Болотная», отправление по графику в 19:06 и следование по расписанию до остановочной платформы Зеленодольская, с остановочной платформы Кошево отправление в 20:09 (на 2 минуты позже), далее курсирование на 2–3 минуты позже, прибытие на станцию Болотная в 21:31 (на 3 минуты позже);


— № 6420 «Новосибирск – Ояш», отменяется курсирование на участке Сокур – Ояш, отправление со станции Новосибирск-Главный по графику в 17:44 и следование по расписанию, прибытие на станцию Сокур в 18:32;


— № 6425 «Ояш – Новосибирск», отправление в 5:23 (на 3 минуты позже), далее курсирование на 3–10 минут позже, прибытие на станцию Болотная в 7:10 (на 10 минут позже);


— № 6417 «Болотная – Новосибирск», отправление в 5:43 (на 26 минут позже), далее курсирование на 26–34 минуты позже, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 8:14 (на 34 минуты позже);


— № 6421 «Болотная – Новосибирск», отправление в 6:13 (на 5 минут позже), далее курсирование на 5–12 минут позже, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 8:45 (на 12 минут позже);


— № 6403 «Болотная – Новосибирск», отправление по графику в 10:04 по графику и следование по расписанию до станции Мошково, с остановочной платформы 3388 км отправление в 11:26 (на 2 минуты позже), далее курсирование на 2–7 минуты позже, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 12:37 (на 7 минут позже);


— № 6407 «Болотная – Новосибирск», отправление по графику в 14:39 и следование по расписанию до остановочной платформы Кубово, со станции Ояш отправление в 15:27 (на 2 минуты позже), далее курсирование на 2–8 минуты позже, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 17:12 (на 8 минут позже);


— № 6413 «Болотная – Новосибирск», отправление в 17:08 (на 5 минут позже), далее курсирование на 5–14 минут позже, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 19:43 (на 14 минут позже);


— № 6419 «Ояш – Новосибирск», отправление в 20:19 (на 38 минут позже), далее курсирование на 38–65 минут позже, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 22:25 (на 65 минут позже).


В период с 13 по 16 июня:


— № 6410 «Новосибирск – Мошково» отменяется курсирование на участке Сокур – Мошково, отправление со станции Новосибирск-Главный по графику в 15:10 и следование по расписанию, прибытие на станцию Сокур в 15:58;


— № 6412 «Новосибирск – Мошково» отменяется курсирование на участке Сокур – Мошково, отправление со станции Новосибирск-Главный по графику в 11:18 и следование по расписанию, прибытие на станцию Сокур в 12:06;


— № 6409 «Мошково – Новосибирск» отменяется курсирование на участке Мошково – Сокур, отправление со станции Сокур по графику в 17:54 и следование по расписанию, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 18:43;


— № 6411 «Мошково – Новосибирск» отменяется курсирование на участке Мошково – Сокур, отправление со станции Сокур по графику в 13:14 и следование по расписанию, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 14:03.


 С 10 по 12 июня:


— № 6353 «Новосибирск – Коченёво», отправление в 10:26 (на 11 минут позже), далее курсирование на 11 минут позже, прибытие на станцию Коченёво в 11:38;


— № 6354 «Коченёво – Новосибирск», отправление в 11:58 (на 11 минут позже), далее курсирование на 11 минут позже, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 13:09;


— № 6406 «Новосибирск – Мошково», отправление в 9:13 (на 20 минут позже), далее курсирование на 19–20 минут позже, прибытие на станцию Сокур в 10:01 (на 19 минут позже), на участке Сокур – Мошково отменяется курсирование;


— № 6416 «Новосибирск – Ояш» отменяется курсирование на участке Сокур – Ояш, отправление со станции Новосибирск-Главный по графику в 15:10 и следование по расписанию, прибытие на станцию Сокур в 15:58;


— № 6456 «Новосибирск – Ояш» отменяется курсирование;


— № 6405 «Мошково – Новосибирск» отменяется курсирование на участке Мошково – Сокур, отправление со станции Сокур по графику в 13:14 и следование по расписанию, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 14:03;


— № 6415 «Ояш – Новосибирск» отменяется курсирование на участке Ояш – Сокур, отправление со станции Сокур по графику в 17:54 и следование по расписанию, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 18:43.


Напомним, 29 апреля электрички в Новосибирской области перешли на летнее расписание и стали ходить чаще.

Мария Шевлягина
Фото Екатерины Калиневич

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