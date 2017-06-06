Зоопарк задумал построить вольер для тигра со столбом для мяса

В новом вольере для африканских львов будет ручеёк с водопадом 
В новом вольере для африканских львов будет ручеёк с водопадом 

Новосибирский зоопарк им. Р.Шило заказал проекты новых вольеров для африканского льва и амурского тигра.


Строительство новых вольеров для диких кошек планировалось уже давно, пояснила НГС.НОВОСТИ заведующая научно-информационным отделом Новосибирского зоопарка Евгения Пирожкова, сославшись на слова заместителя директора Новосибирского зоопарка Ольги Шило. 


«Зоопарк начал переезжать в 80-х годах, вольеры строили ещё заводы, и их надо реконструировать. Кроме того, время не стоит на месте, меняются требования к содержанию некоторых животных. Технически всё продвигается», — говорила Ольга Шило в апреле на пресс-конференции.  


Информация об электронном аукционе по поиску компании, которая спроектирует новые вольеры, появилась на сайте госзакупок. Приём заявок будет вестись до 8 июня. Сам аукцион состоится 13 июня. 


У амурских тигров в вольере будет кормовой столб 
У амурских тигров в вольере будет кормовой столб 

Победителю аукциона нужно будет спроектировать комплекс вольеров африканского льва и амурского тигра. Площадь вольера самца тигра должна быть 198 кв. м, а вольера для самки с детёнышами — 217 кв. м. Вольер для африканских львов будет один, его площадь — 562 кв. м.


Во всех вольерах должны быть раскидистые деревья из полимербетона, когтеточки, деревянные настилы, гамаки. У амурских тигров будет бассейн, а у львов — ручеёк с водопадом. 


В вольере у тигра должен быть кормовой столб высотой восемь метров. На нем будет висеть мясо. 


Деревья в уже существующих вольерах сохранят, на стволы наденут металлические конусы, которые не позволят зверю цепляться когтями.


Так выглядят вольеры для диких кошек сейчас 
Так выглядят вольеры для диких кошек сейчас 


В обоих вольерах будет зона для посетителей с навесами от бликования стекол, также отмечается в документах закупки. 


Начальная (максимальная) цена контракта — 354 844 руб. От подрядчика ждут проект вольеров через 1,5 месяца после подписания контракта.


Весной новосибирский зоопарк также заключил договор на изготовление и установку стеклянного ограждения на вольере для белых медведей.

Ольга Власова
Фото Густаво Зырянова 

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