Зоопарк задумал построить вольер для тигра со столбом для мяса

В новом вольере для африканских львов будет ручеёк с водопадом

Новосибирский зоопарк им. Р.Шило заказал проекты новых вольеров для африканского льва и амурского тигра.







Строительство новых вольеров для диких кошек планировалось уже давно, пояснила НГС.НОВОСТИ заведующая научно-информационным отделом Новосибирского зоопарка Евгения Пирожкова, сославшись на слова заместителя директора Новосибирского зоопарка Ольги Шило.





«Зоопарк начал переезжать в 80-х годах, вольеры строили ещё заводы, и их надо реконструировать. Кроме того, время не стоит на месте, меняются требования к содержанию некоторых животных. Технически всё продвигается», — говорила Ольга Шило в апреле на пресс-конференции.







Информация об электронном аукционе по поиску компании, которая спроектирует новые вольеры, появилась на сайте госзакупок. Приём заявок будет вестись до 8 июня. Сам аукцион состоится 13 июня.





У амурских тигров в вольере будет кормовой столб

Победителю аукциона нужно будет спроектировать комплекс вольеров африканского льва и амурского тигра. Площадь вольера самца тигра должна быть 198 кв. м, а вольера для самки с детёнышами — 217 кв. м. Вольер для африканских львов будет один, его площадь — 562 кв. м.







Во всех вольерах должны быть раскидистые деревья из полимербетона, когтеточки, деревянные настилы, гамаки. У амурских тигров будет бассейн, а у львов — ручеёк с водопадом.





В вольере у тигра должен быть кормовой столб высотой восемь метров. На нем будет висеть мясо.





Деревья в уже существующих вольерах сохранят, на стволы наденут металлические конусы, которые не позволят зверю цепляться когтями.





Так выглядят вольеры для диких кошек сейчас





В обоих вольерах будет зона для посетителей с навесами от бликования стекол, также отмечается в документах закупки.







Начальная (максимальная) цена контракта — 354 844 руб. От подрядчика ждут проект вольеров через 1,5 месяца после подписания контракта.





Весной новосибирский зоопарк также заключил договор на изготовление и установку стеклянного ограждения на вольере для белых медведей.