Тренер по фитнесу победила на конкурсе среди девушек-татарок и стала «Мисс Сабантуя-2017»

На фото Руфина Ажбакова





В Новосибирске выбрали «Мисс Сабантуя-2017»: ею стала 18-летняя ученица колледжа олимпийского резерва Руфина Ажбакова.



Межрегиональный татарский праздник «Сибирский Сабантуй-2017» проходил 4 июня в Центральном парке Новосибирска. В парке прошёл концерт, шествие в народных костюмах, соревнование в татарской борьбе на полотенцах «Куреш», а в конце вечера жюри выбрало «Мисс Сабантуя-2017» из трех претенденток, девушек-татарок.





«Конкурс прошел в два этапа — сначала они соревновались в нарезке лапши — сами месили тесто на сцене и делали лапшу, а потом каждая показала татарский танец»,





— рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ руководитель молодежного татарского клуба Руслан Мухомедзянов.







Оценивали девушек методист татарского культурного центра и победительница конкурса «Сибирский Сабантуй-2016» Алия Кисенова и определили, что в конкурсе победила Руфина Ажбакова — 18-летняя ученица Новосибирского колледжа олимпийского резерва.





«Я учусь в колледже, работаю тренером по фитнесу, люблю готовить татарскую кухню, но не часто получается»,





— рассказала Руфина Ажбакова.







В подарок победительница получила мультиварку, остальные девушки получили в подарок мелкую бытовую технику.







Напомним, прошлогодняя победительница конкурса «Мисс Сабантуя-2016» Алия Кисенова в подарок получила наручные часы.