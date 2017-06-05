Тренер по фитнесу победила на конкурсе среди девушек-татарок и стала «Мисс Сабантуя-2017»

На фото Руфина Ажбакова
На фото Руфина Ажбакова


В Новосибирске выбрали «Мисс Сабантуя-2017»: ею стала 18-летняя ученица колледжа олимпийского резерва Руфина Ажбакова.


Межрегиональный татарский праздник «Сибирский Сабантуй-2017» проходил 4 июня в Центральном парке Новосибирска. В парке прошёл концерт, шествие в народных костюмах, соревнование в татарской борьбе на полотенцах «Куреш», а в конце вечера жюри выбрало «Мисс Сабантуя-2017» из трех претенденток, девушек-татарок. 


«Конкурс прошел в два этапа — сначала они соревновались в нарезке лапши — сами месили тесто на сцене и делали лапшу, а потом каждая показала татарский танец»,


— рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ руководитель молодежного татарского клуба Руслан Мухомедзянов.


Оценивали девушек методист татарского культурного центра и победительница конкурса «Сибирский Сабантуй-2016» Алия Кисенова и определили, что в конкурсе победила Руфина Ажбакова — 18-летняя ученица Новосибирского колледжа олимпийского резерва.


«Я учусь в колледже, работаю тренером по фитнесу, люблю готовить татарскую кухню, но не часто получается», 


— рассказала Руфина Ажбакова.


В подарок победительница получила мультиварку, остальные девушки получили в подарок мелкую бытовую технику.


Напомним, прошлогодняя победительница конкурса «Мисс Сабантуя-2016» Алия Кисенова в подарок получила наручные часы.

Мария Шевлягина
Фото предоставлено Халидой Мамедовой  

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