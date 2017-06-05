Биатлонный комплекс заказал ремонт трассы за 15 миллионов

Этим летом на биатлонном комплексе отремонтируют две трети лыжероллерной трассы
Этим летом на биатлонном комплексе отремонтируют две трети лыжероллерной трассы

Биатлонный комплекс Новосибирской области заказал капитальный ремонт лыжероллерной трассы за 15 млн руб.


2 июня ГАУ НСО «Центр спортивной подготовки по биатлону» объявил запрос предложений на капитальный ремонт стадиона (стрельбища) биатлонного комплекса на ул. Биатлонная, 1. В документах госзакупки значится, что на биатлонном комплексе будет капитальный ремонт лыжероллерной трассы.


Стоимость капремонта оценили в 15 млн 691 тыс. руб., заявки на участие в запросе предложений принимаются до 14 июня. «Срок выполнения работ — 2 (два) месяца с даты, следующей за днём подписания договора», — говорится в документах госзакупки.


Победитель конкурса должен будет убрать старый асфальт, спилить деревья и выкорчевать пни, расширить трассу и положить новый асфальт, поставить ограждение и благоустроить территорию.


Директор Новосибирского биатлонного комплекса Александр Никифоров корреспонденту НГС.НОВОСТИ пояснил, что в этом году будет отремонтировано две трети лыжероллерной трассы (на этот участок объявлен конкурс), а остальная часть — в следующем году. 


«Трасса будет соответствовать современным стандартам проведения тренировочного процесса, её будут расширять. Там будет беговая дорожка, освещение», — пояснил Никифоров.


В прошлом году на биатлонном комплексе провели капитальный ремонт стрельбища и поставили профессиональное оборудование стоимостью более 21 млн руб.

Ксения Евдокимова
Фото Александра Кряжева (РИА Новости)

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