Попавшая в аварию фура перегородила Станционную

Авария перегородила проезд по ул. Станционной
Авария перегородила проезд по ул. Станционной

Столкнувшиеся иномарка и фура перегородили ул. Станционную в Новосибирске.


«Фура стоит перпендикулярно движению, три ряда перегорожено полностью», — рассказал корреспондент НГС.НОВОСТИ, оказавшийся в районе места аварии.


По информации корреспондента, в аварии никто не пострадал. Судя по фото с места происшествия, иномарка, похожая на Honda Civic, въехала в правое заднее колесо фуры.

Иномарка врезалась в фуру
Иномарка врезалась в фуру


Судя по данным сервиса Яндекс.Пробки, авария произошла около 13:40 в районе остановки «Сибтекстильмаш». Сейчас на ул. Станционной наблюдается серьёзная пробка. «Неожиданно плотное движение сейчас на Станционной улице. Загруженность магистрали к Толмачёво — 5 баллов, что на 4 балла выше обычного», — сообщает сервис.


Пробка на ул. Станционной и 2-й Станционной
Пробка на ул. Станционной и 2-й Станционной


Аварии с участием фур часто затрудняют движение по дорогам Новосибирска и трассам в области. Недавно на трассе возле Мошково в аварию попали две фуры: тогда автоинспекторы перекрывали трассу, и автомобили ехали в объезд.

Ксения Евдокимова
Фото Александра Ощепкова (1), скриншот yandex.ru/maps (2)

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