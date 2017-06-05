Попавшая в аварию фура перегородила Станционную

Авария перегородила проезд по ул. Станционной

Столкнувшиеся иномарка и фура перегородили ул. Станционную в Новосибирске.





«Фура стоит перпендикулярно движению, три ряда перегорожено полностью», — рассказал корреспондент НГС.НОВОСТИ, оказавшийся в районе места аварии.







По информации корреспондента, в аварии никто не пострадал. Судя по фото с места происшествия, иномарка, похожая на Honda Civic, въехала в правое заднее колесо фуры.



Иномарка врезалась в фуру





Судя по данным сервиса Яндекс.Пробки, авария произошла около 13:40 в районе остановки «Сибтекстильмаш». Сейчас на ул. Станционной наблюдается серьёзная пробка. «Неожиданно плотное движение сейчас на Станционной улице. Загруженность магистрали к Толмачёво — 5 баллов, что на 4 балла выше обычного», — сообщает сервис.







Пробка на ул. Станционной и 2-й Станционной





Аварии с участием фур часто затрудняют движение по дорогам Новосибирска и трассам в области. Недавно на трассе возле Мошково в аварию попали две фуры: тогда автоинспекторы перекрывали трассу, и автомобили ехали в объезд.

