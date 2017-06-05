Новосибирская область оказалась среди лидеров по очередям в детские сады

В Новосибирской области только 30 % детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет могут попасть в детский сад

Новосибирская область заняла вторую строчку в списке регионов с проблемой очередей в детские сады.





Такие выводы отражены в докладе федерального правительства о реализации государственной политики в сфере образования. В докладе речь идёт про очереди из детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.





На первом месте оказался Севастополь — там только 14 % детей этого возраста могут попасть в детский сад.





В Новосибирской области это количество составляет 30 %.





На третьем месте в списке аутсайдеров оказалась Еврейская автономная область (42 %). Сады доступны для детей на 100 % в трех регионах: Республике Саха (Якутия), Ульяновской области и Чукотском автономном округе.





23 мая на заседании областного Заксобрания уполномоченный по правам ребёнка в регионе Любовь Зябрева заявила, что в 2017 году в Новосибирской области серьёзно ухудшится ситуация с зачислением ребёнка в детский сад. В 2017 году поступить в детсад должно 7562 ребёнка, тогда как в прошлом году эта цифра была в 1,5 раза меньше. «Скорее всего, обеспечить всех желающих местами в детских садах не удастся», — отметила тогда Зябрева.







Кроме того, стало известно, что вопрос про очереди в детские сады, которые задали новосибирцы, вошёл в число самых популярных вопросов президенту России Владимиру Путину для будущей прямой линии.