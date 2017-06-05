Новосибирская область оказалась среди лидеров по очередям в детские сады

В Новосибирской области только 30 % детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет могут попасть в детский сад
В Новосибирской области только 30 % детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет могут попасть в детский сад

Новосибирская область заняла вторую строчку в списке регионов с проблемой очередей в детские сады.


Такие выводы отражены в докладе федерального правительства о реализации государственной политики в сфере образования. В докладе речь идёт про очереди из детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.


На первом месте оказался Севастополь — там только 14 % детей этого возраста могут попасть в детский сад. 


В Новосибирской области это количество составляет 30 %.


На третьем месте в списке аутсайдеров оказалась Еврейская автономная область (42 %). Сады доступны для детей на 100 % в трех регионах:  Республике Саха (Якутия), Ульяновской области и Чукотском автономном округе.


23 мая на заседании областного Заксобрания уполномоченный по правам ребёнка в регионе Любовь Зябрева заявила, что в 2017 году в Новосибирской области серьёзно ухудшится ситуация с зачислением ребёнка в детский сад. В 2017 году поступить в детсад должно 7562 ребёнка, тогда как в прошлом году эта цифра была в 1,5 раза меньше. «Скорее всего, обеспечить всех желающих местами в детских садах не удастся», — отметила тогда Зябрева.


Кроме того, стало известно, что вопрос про очереди в детские сады, которые задали новосибирцы, вошёл в число самых популярных вопросов президенту России Владимиру Путину для будущей прямой линии.

Мария Шевлягина
Фото Анны Золотовой

Прочтений: 8605
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (88)88
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено