Адвокат переоформил на себя чужой дом и оказался под следствием

Адвоката арестовали по обвинению в мошенничестве с недвижимостью

48-летний адвокат из Новосибирска попал под уголовное дело о мошенничестве с жильём.





Следователи утверждают, что адвокат обманул двух женщин, которые заняли у него деньги. Он попытался отнять у них дом с приусадебным участком в Новосибирске и квартиру в Бердске.





«По данным следствия, в 2013 году злоумышленник <…> предоставил двум женщинам по договорам займа в долг денежные средства под условиями передачи ему заёмщиками в залог принадлежавшего тем жилья, а также ежемесячной выплаты процентов», — описали ситуацию в СУ СКР по Новосибирской области.





Как отмечают следователи, в обоих случаях стоимость недвижимости была значительно больше тех сумм, которые адвокат занял женщинам. Тем не менее они оформили на кредитора нотариальные доверенности, по которым он получил право распоряжаться жильём, если бы ему не платили.





После этого в течение нескольких месяцев адвокат получал от женщин проценты — они передавали деньги лично, а потом он перестал встречаться с ними и, соответственно, получать от них деньги. Таким образом, он создал искусственную просрочку.





После этого в 2015 году он обратился в Управление Росреестра по Новосибирской области с заявлениями и пакетом документов, чтобы зарегистрировать на себя недвижимость должниц.





В одном случае сделать это у адвоката не получилось: квартира в Бердске ему не досталась.





«Потерпевшая к тому времени сообразила, что раз он деньги не получает, значит, искусственно создаются условия для просрочки. Ей подсказали, что могут быть последствия, связанные с тем, что он на свое имя зарегистрирует имущество. И за несколько дней до того, как он подал документы, она написала заявление в Росреестр о том, чтобы не совершали никакие сделки с этой недвижимостью. Так что ей повезло: Росреестр отказал ему в регистрации права собственности», — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Алексей Максименко.





Однако адвокату удалось оформить на себя дом с приусадебным участком, принадлежащий второй должнице.





Позже хозяйка дома подала на адвоката в суд и оспорила эту сделку, уточнили в Следственном комитете.





48-летний адвокат попал под уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, повлекшее лишение гражданина права на жилое помещение). В Следственном комитете уточнили, что сейчас обвиняемый находится под арестом. Следователи полагают, что дело о мошенничестве с жильем не ограничится двумя эпизодами.





«У нас есть информация, что имеются другие факты аналогичные, мы их проверяем», — сообщил Алексей Максименко.





По его словам, свою вину адвокат не признал. Но более подробно комментировать показания обвиняемого представитель СУ СКР по НСО отказался, сославшись на тайну следствия.





В Новосибирске это далеко не первый случай мошенничества с жильём. Например, недавно Октябрьский районный суд приговорил к реальным срокам руководителей агентства недвижимости ООО «Регион-Сибирь», которые обманули семерых клиентов, похитив у них больше 26 млн руб.