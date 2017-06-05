Защитники природы оставили в Первомайском сквере надписи на китайском и испанском
Сегодня в Новосибирске отмечают Всемирный день окружающей среды и День эколога в России.
Мероприятия по этому случаю пройдут в разных частях города.
В сквере перед оперным театром уже открылась уличная выставка, посвящённая экологии города. Горожане могут узнать что-то новое для себя о состоянии охраны окружающей среды, истории изменения качества атмосферного воздуха, качестве питьевой воды и т.д.
В Первомайском сквере развернут баннер, на котором можно оставить свои «пожелания природе».
«Мы их потом пошлём президенту», — пообещал ведущий.
Свои автографы на белом полотнище уже оставили не только новосибирцы разного возраста, но и туристы разных стран — на баннере встречаются надписи на китайском и испанском языках.
Среди надписей были:
«Больше парков, зелени и цветов, меньше мусора».
«Защитим природу и нашу родную Землю» — перевод с испанского.
«Чтобы лес был зелёным, пели птицы и цвели цветы».
Кроме того, сегодня в связи с праздником экологический квест смогут пройти посетители зоопарка.
Те, кто хочет помочь природе не только прохождением квестов, могут принять участие в различных добровольческих акциях, которые регулярно проводят в Новосибирске волонтерские организации. Например, вчера волонтеры фонда «Варежка» собрали в Заельцовском парке три КамАЗа мусора, оставленного людьми.
Стас Соколов
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