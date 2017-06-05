Защитники природы оставили в Первомайском сквере надписи на китайском и испанском

«Пожелания природе» организаторы акции обещали «передать президенту». Фото Стаса Соколова

Сегодня в Новосибирске отмечают Всемирный день окружающей среды и День эколога в России.





Мероприятия по этому случаю пройдут в разных частях города.







В сквере перед оперным театром уже открылась уличная выставка, посвящённая экологии города. Горожане могут узнать что-то новое для себя о состоянии охраны окружающей среды, истории изменения качества атмосферного воздуха, качестве питьевой воды и т.д.





В Театральном сквере горожане могут узнать больше об экологии. Фото Стаса Соколова





Туристы из Китая тоже нашли что попросить у природы. Фото Стаса Соколова





В Первомайском сквере развернут баннер, на котором можно оставить свои «пожелания природе».





«Мы их потом пошлём президенту», — пообещал ведущий.





Свои автографы на белом полотнище уже оставили не только новосибирцы разного возраста, но и туристы разных стран — на баннере встречаются надписи на китайском и испанском языках.





Среди надписей были:





«Больше парков, зелени и цветов, меньше мусора».





«Защитим природу и нашу родную Землю» — перевод с испанского.





«Чтобы лес был зелёным, пели птицы и цвели цветы».





Работники Горзеленхоза не смогли принять участие в акции — были на работе. Фото Стаса Соколова





Кроме того, сегодня в связи с праздником экологический квест смогут пройти посетители зоопарка.





Те, кто хочет помочь природе не только прохождением квестов, могут принять участие в различных добровольческих акциях, которые регулярно проводят в Новосибирске волонтерские организации. Например, вчера волонтеры фонда «Варежка» собрали в Заельцовском парке три КамАЗа мусора, оставленного людьми.