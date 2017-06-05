Защитники природы оставили в Первомайском сквере надписи на китайском и испанском

«Пожелания природе» организаторы акции обещали «передать президенту». Фото Стаса Соколова
«Пожелания природе» организаторы акции обещали «передать президенту». Фото Стаса Соколова

Сегодня в Новосибирске отмечают Всемирный день окружающей среды и День эколога в России. 


Мероприятия по этому случаю пройдут в разных частях города.


В сквере перед оперным театром уже открылась уличная выставка, посвящённая экологии города. Горожане могут узнать что-то новое для себя о состоянии охраны окружающей среды, истории изменения качества атмосферного воздуха, качестве питьевой воды и т.д.


В Театральном сквере горожане могут узнать больше об экологии. Фото Стаса Соколова
В Театральном сквере горожане могут узнать больше об экологии. Фото Стаса Соколова


Туристы из Китая тоже нашли что попросить у природы. Фото Стаса Соколова
Туристы из Китая тоже нашли что попросить у природы. Фото Стаса Соколова


В Первомайском сквере развернут баннер, на котором можно оставить свои «пожелания природе».


«Мы их потом пошлём президенту», — пообещал ведущий. 


Свои автографы на белом полотнище уже оставили не только новосибирцы разного возраста, но и туристы разных стран — на баннере встречаются надписи на китайском и испанском языках. 


Среди надписей были:


«Больше парков, зелени и цветов, меньше мусора».


«Защитим природу и нашу родную Землю» — перевод с испанского.


«Чтобы лес был зелёным, пели птицы и цвели цветы».


Работники Горзеленхоза не смогли принять участие в акции — были на работе. Фото Стаса Соколова
Работники Горзеленхоза не смогли принять участие в акции — были на работе. Фото Стаса Соколова


Кроме того, сегодня в связи с праздником экологический квест смогут пройти посетители зоопарка.


Те, кто хочет помочь природе не только прохождением квестов, могут принять участие в различных добровольческих акциях, которые регулярно проводят в Новосибирске волонтерские организации. Например, вчера волонтеры фонда «Варежка» собрали в Заельцовском парке три КамАЗа мусора, оставленного людьми. 

Стас Соколов
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