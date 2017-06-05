В зоопарк привезли священных ибисов и белоголовых сипов

Священный ибис
Священный ибис


В Новосибирский зоопарк им. Р.А. Шило привезли животных из Ташкента и Москвы.


«Из Ташкентского зоопарка в середине мая на самолёте привезли лангура, двух сипов белоголовых и шесть ибисов священных. Из Московского зоопарка привезли сибирского горного козла, барана Марко Поло, двух казарок белощёких и двух казарок канадских алеутских», —  сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора по Новосибирской области.


Животных привезли в разные дни, уточнили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в ведомстве.


Заведующая научно-информационным отделом Новосибирского зоопарка Евгения Пирожкова пояснила НГС.НОВОСТИ, что это не новые животные, такие виды уже в экспозиции есть.


Белоголовый сип
Белоголовый сип


Лангур
Лангур


Сибирский горный козёл
Сибирский горный козёл


Баран Марко Поло 
Баран Марко Поло 


Казарка белощёкая
Казарка белощёкая


Казарка канадская
Казарка канадская


Ранее НГС.НОВОСТИ рассказывали, что в столицу Сибири из Екатеринбурга для создания пары привезли взрослую самку ленивца.

Ольга Власова
Фото Bartosz Luczak (Essentials/iStock) (1), AndreAnita (Essentials/iStock) (2), abzerit (Essentials/iStock) (3), Екатерины Чесноковой  (РИА Новости) (4, 5), Ф. Юсси (РИА Новости) (6), www.wikimedia.org (7)

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