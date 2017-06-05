В зоопарк привезли священных ибисов и белоголовых сипов
В Новосибирский зоопарк им. Р.А. Шило привезли животных из Ташкента и Москвы.
«Из Ташкентского зоопарка в середине мая на самолёте привезли лангура, двух сипов белоголовых и шесть ибисов священных. Из Московского зоопарка привезли сибирского горного козла, барана Марко Поло, двух казарок белощёких и двух казарок канадских алеутских», — сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора по Новосибирской области.
Животных привезли в разные дни, уточнили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в ведомстве.
Заведующая научно-информационным отделом Новосибирского зоопарка Евгения Пирожкова пояснила НГС.НОВОСТИ, что это не новые животные, такие виды уже в экспозиции есть.
Ранее НГС.НОВОСТИ рассказывали, что в столицу Сибири из Екатеринбурга для создания пары привезли взрослую самку ленивца.
Ольга Власова
Фото Bartosz Luczak (Essentials/iStock) (1), AndreAnita (Essentials/iStock) (2), abzerit (Essentials/iStock) (3), Екатерины Чесноковой (РИА Новости) (4, 5), Ф. Юсси (РИА Новости) (6), www.wikimedia.org (7)