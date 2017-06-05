В зоопарк привезли священных ибисов и белоголовых сипов

Священный ибис





В Новосибирский зоопарк им. Р.А. Шило привезли животных из Ташкента и Москвы.





«Из Ташкентского зоопарка в середине мая на самолёте привезли лангура, двух сипов белоголовых и шесть ибисов священных. Из Московского зоопарка привезли сибирского горного козла, барана Марко Поло, двух казарок белощёких и двух казарок канадских алеутских», — сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора по Новосибирской области.





Животных привезли в разные дни, уточнили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в ведомстве.





Заведующая научно-информационным отделом Новосибирского зоопарка Евгения Пирожкова пояснила НГС.НОВОСТИ, что это не новые животные, такие виды уже в экспозиции есть.







Белоголовый сип





Лангур





Сибирский горный козёл





Баран Марко Поло





Казарка белощёкая





Казарка канадская





Ранее НГС.НОВОСТИ рассказывали, что в столицу Сибири из Екатеринбурга для создания пары привезли взрослую самку ленивца.

