Три неосторожных рыбака утонули на новосибирских озёрах за выходные

Причина гибели рыбаков — неосторожность во время рыбалки
Причина гибели рыбаков — неосторожность во время рыбалки

За прошедшие выходные дни в озёрах Новосибирской области утонули три рыбака.


Тела всех утонувших нашли сотрудники аварийно-спасательных служб. «4 июня в 9:30 на озёре Песчаное, в 8 км от Куйбышева, во время проверки сетей, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения утонул 36-летний мужчина. В 15:30 тело было найдено», — рассказали в отделе информации ГУ МЧС России по Новосибирской области.


Тело еще одного рыбака — 58-летнего мужчины — спасатели обнаружили 2 июня в 19:00 на озёре Медвежка в Краснозёрском районе. А 3 июня из озёра Казатово, в 25 км от Куйбышева, спасатели вытащили тело 43-летнего рыбака. 


Причина гибели рыбаков — неосторожность во время рыбалки, однако подробные обстоятельства гибели мужчин сейчас выясняются, пояснили в ГУ МЧС.


В этом году это одни из первых случаев гибели жителей Новосибирской области на воде. Ранее власти Новосибирска назвали 35 самых опасных мест для купания в черте города.

Ксения Евдокимова
Фото Анны Золотовой

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