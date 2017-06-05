Дольщики Тульской начали голодовку и прилегли на площади Ленина

Участники голодовки легли возле памятника Ленину





Утром 5 июня в Новосибирске больше 20 человек, купивших квартиры в жилом комплексе на ул. Тульской, 80 и 82, устроили голодовку на пл. Ленина.





«Голодать мы будем до той поры, пока наш вопрос не решится. А наш вопрос в том, что нам необходимо подписать договор долевого участия, на данный момент у нас этого договора нет», — заявил участник общественной организации ООО «ЖК Тульская» и один из организаторов акции Виталий Грибанов.







Жители заключили предварительные договоры с генподрядчиком строительства, но так и не дождались оформления по всем правилам — подробнее о бедах почти 200 покупателей квартир на ул. Тульской, 80 и 82 НГС.НОВОСТИ рассказывали и раньше.





Он пояснил, что голодать на пл. Ленина будут около 30 человек, причём некоторые приехали из Кемеровской, Томской и Омской областей. По наблюдениям корреспондента НГС.НОВОСТИ, около 10:00 на пл. Ленина собралось примерно 20 участников голодовки.







На пл. Ленина собралось около 20 участников голодовки — все они в красных майках





Протестующие планируют ночевать под памятником Ленину: если полиция разрешит, то в палатках, если нет — то под открытым небом в спальных мешках. С собой голодающие взяли воду.







Корреспондент НГС.НОВОСТИ заметила машину «скорой помощи», стоявшую недалеко от участников акции





«Всё будет зависеть от обстоятельств, будем стоять до последнего, нам терять нечего.





Мы будем здесь спать, ночевать, привлекать внимание, у нас есть видеокамера, которая ведет трансляцию, будем записывать обращения к президенту:





каждый день по несколько раз, записывать видеообращение к губернатору, мэру, чтобы общественность видела, какой беспредел происходит на строительном рынке. Организации, которые зарабатывают деньги, ведут себя безответственно и не соблюдают нормы закона», — сказал Виталий Грибанов.







С собой голодающие взяли спальные мешки и воду





Он добавил, что если участники акции не найдут отклика от новосибирских чиновников, то обратятся к московским и устроят голодовку рядом с Кремлем.







Участники акции ведут онлайн-трансляцию голодовки в соцсети и планируют записывать видеообращения к Владимиру Путину





7 лет назад обманутые дольщики долгостроя на ул. Тульской уже объявляли бессрочную голодовку — тогда они поставили палатки на пл. Ленина. Голодовка продлилась 4 дня: 7 человек не покидали палатки, а ещё 6 — ходили оттуда на работу.

