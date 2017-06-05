Дольщики Тульской начали голодовку и прилегли на площади Ленина
Утром 5 июня в Новосибирске больше 20 человек, купивших квартиры в жилом комплексе на ул. Тульской, 80 и 82, устроили голодовку на пл. Ленина.
«Голодать мы будем до той поры, пока наш вопрос не решится. А наш вопрос в том, что нам необходимо подписать договор долевого участия, на данный момент у нас этого договора нет», — заявил участник общественной организации ООО «ЖК Тульская» и один из организаторов акции Виталий Грибанов.
Жители заключили предварительные договоры с генподрядчиком строительства, но так и не дождались оформления по всем правилам — подробнее о бедах почти 200 покупателей квартир на ул. Тульской, 80 и 82 НГС.НОВОСТИ рассказывали и раньше.
Он пояснил, что голодать на пл. Ленина будут около 30 человек, причём некоторые приехали из Кемеровской, Томской и Омской областей. По наблюдениям корреспондента НГС.НОВОСТИ, около 10:00 на пл. Ленина собралось примерно 20 участников голодовки.
Протестующие планируют ночевать под памятником Ленину: если полиция разрешит, то в палатках, если нет — то под открытым небом в спальных мешках. С собой голодающие взяли воду.
«Всё будет зависеть от обстоятельств, будем стоять до последнего, нам терять нечего.
Мы будем здесь спать, ночевать, привлекать внимание, у нас есть видеокамера, которая ведет трансляцию, будем записывать обращения к президенту:
каждый день по несколько раз, записывать видеообращение к губернатору, мэру, чтобы общественность видела, какой беспредел происходит на строительном рынке. Организации, которые зарабатывают деньги, ведут себя безответственно и не соблюдают нормы закона», — сказал Виталий Грибанов.
Он добавил, что если участники акции не найдут отклика от новосибирских чиновников, то обратятся к московским и устроят голодовку рядом с Кремлем.
7 лет назад обманутые дольщики долгостроя на ул. Тульской уже объявляли бессрочную голодовку — тогда они поставили палатки на пл. Ленина. Голодовка продлилась 4 дня: 7 человек не покидали палатки, а ещё 6 — ходили оттуда на работу.
Ксения Евдокимова
Фото Александра Ощепкова