«Тойота» толкнула «Шкоду» на переходящего дорогу мужчину

«Шкода» остановилась перед пешеходным переходом, чтобы пропустить мужчину

В Нижней Ельцовке в ДТП иномарка сбила мужчину на пешеходном переходе.





ДТП произошло в воскресенье, 4 июня, около 18:30 рядом с остановкой «Лесосечная».







«Водитель автомобиля "Тойоты Королла" ехал по ул. Лесосечной со стороны Бердского шоссе. У дома № 3 он столкнулся с автомобилем "Шкода Рапид", который ехал в попутном направлении», — описали момент ДТП в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска.





Место ДТП





В ГИБДД пояснили, что «Шкода» остановилась перед «зеброй», чтобы пропустить 31-летнего мужчину, который собирался переходить дорогу.







«Тойота Королла» ударила «Шкоду» в задний бампер, в итоге «Шкода» задела пешехода.





Он получил многочисленные ушибы, ссадины и травму ноги. В отделе пропаганды пояснили, что водителю «Тойоты» — 72 года, а «Шкоды» — 35 лет.







Ранее НГС.НОВОСТИ рассказывали о другой аварии, также произошедшей на пешеходном переходе. 23 марта на ул. Автогенной иномарка сбила девочку, которая также переходила дорогу по пешеходному переходу. Она получила ушибы бедра, руки и позвоночника.

