На женщину с коляской упал кусок стекла из окна: УК не может найти владельцев квартиры

Почему в квартире лопнуло стекло, в управляющей компании пока не знают
Почему в квартире лопнуло стекло, в управляющей компании пока не знают

Днём 4 июня осколки оконного стекла рухнули на женщину с коляской в новосибирском микрорайоне «Европейский Берег».


«Около 15 часов в Октябрьском районе на ул. Большевистской около дома № 128 на женщину с коляской упало стекло. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Женщина получила травму, вроде как ушиб. Ребёнок не пострадал», — рассказали НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.


Очевидцы в социальных сетях сообщают, что женщина с тремя детьми пришла в пекарню. Когда двое детей зашли внутрь, она решила поставить коляску на тормоз и достать из неё грудного ребёнка, чтобы тоже пройти в пекарню. В этот момент сверху полетело стекло. Женщина закрыла коляску собой и получила сильный ушиб спины.


В УК «Комфортный дом» (управляет домами в микрорайоне «Европейский Берег») НГС.НОВОСТИ пояснили, что кусок оконного стекла упал на женщину из квартиры на 8-м этаже, в которой никто не живет. Дозвониться до владельца квартиры у работников управляющей компании не получается.


Почему стекло лопнуло, в УК «Комфортный дом» сказать затрудняются.


«Пока мы не посмотрим близко, все и непонятно снизу-то, что именно произошло со стеклом. Само по себе оно лопнуть не могло, такого у нас не происходило, это только повреждение внешнее», — прокомментировала ситуацию администратор управляющей компании «Комфортный дом», представившаяся Татьяной.


Это уже не первый в Новосибирске случай, когда предметы, падающие с домов, заканчиваются травмами для прохожих. Например, в марте с крыши многоэтажки на ул. Пархоменко на коляску с четырёхмесячным ребенком упал кусок снега примерно 30–40 см в длину. Ребёнка тогда увезли в первую детскую больницу с закрытым переломом лобной кости и ушибом мозга лёгкой степени. Этот случай не только вызвал общественный резонанс в городе, но и попал в британскую прессу.

Ольга Хмелевская
Фото Ольги Ярцевой

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