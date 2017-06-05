Двухлетний мальчик выпал из окна седьмого этажа

Двухлетний ребенок упал с 7-го этажа

В Новосибирске следователи начали проверку после того, как двухлетний ребёнок выпал из окна седьмого этажа жилого дома.







Инцидент произошёл по адресу ул. Котовского, 41.







«По данным следствия, около 16 часов 30 минут 3 июня 2017 года ребёнок находился в квартире совместно со своей матерью, при этом в какой-то момент последняя уснула.





В это время малыш залез на подоконник и облокотился на москитную сетку открытого окна. Сетка не выдержала веса мальчика, и он с высоты седьмого этажа упал вниз»,





— рассказали в СУ СК РФ по НСО.





«Скорая» увезла ребенка в 1-ю детскую городскую клиническую больницу Новосибирска. «По имеющимся сведениям диагностированные у ребёнка телесные повреждения не представляют опасности для его жизни», — передали следователи.







Сейчас следственное управление выясняет обстоятельства случившегося.







В этом году дети в области уже третий раз падают из открытых окон. Так, в апреле мальчик в возрасте 1 года 2 месяцев выпал из окна 8-го этажа дома на ул. Курчатова. В конце мая мальчик был выписан из детской больницы скорой помощи на Красном проспекте, 3 — он провёл неделю в реанимации с тяжёлой черепно-мозговой травмой, повреждением органов грудной клетки и переломом бедра. Тем не менее мальчик пошёл на поправку и сможет ходить, рассказывал НГС.НОВОСТИ главврач больницы Ростислав Заблоцкий.







«Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области ещё раз обращается к жителям региона с настоятельной просьбой — не оставлять без присмотра малолетних детей при открытых в жилых помещениях окнах. Также мы призываем взрослых расставить в квартирах мебель таким образом, чтобы ребёнок не смог забраться на подоконник самостоятельно. Необходимо оборудовать москитные сетки окон дополнительными крепежами, а балконные и оконные ручки — блокираторами либо заменить их на ручки со встроенными замками», — предупреждают следователи.

