Электрик рухнул в глубокую яму на стройке под Новосибирском

Врачи «скорой помощи» пришли к выводу, что рабочий сломал позвоночник
Врачи «скорой помощи» пришли к выводу, что рабочий сломал позвоночник

Вечером 4 июня рабочий получил перелом позвоночника на стройке в Краснообске, когда упал в подвал.


Происшествие случилось в 17:00 в строящемся коттеджном поселке на ул. 7-й микрорайон.


«Оперативный дежурный аварийно-спасательной службы НСО получил информацию о том, что в строящемся здании в н.п. Краснообск при проведении строительно-монтажных работ рабочий упал в подвальное помещение», — сообщили в аварийно-спасательной службе Новосибирской области.


В аварийно-спасательной службе уточнили, что упавший в яму мужчина работает электриком. 


Когда он протягивал провода, то оступился и рухнул в яму глубиной примерно в 2 этажа. 


Самостоятельно выбраться из неё рабочий уже не смог. Первыми на место происшествия приехали врачи «скорой помощи», они спустились в подвал и поставили мужчине обезболивающие уколы.


Пока спасатели ехали к пострадавшему, работники «скорой помощи» сообщили им, что при падении мужчина сломал позвоночник. 


Спасатели приехали к пострадавшему в 17:20. 


«Когда мы прибыли, естественно, транспортировать его наверх можно было только на жёстком щите, чтобы позвоночник не повредить, чтобы он не двигался. При помощи альпснаряжения и жёсткого щита он был поднят наверх, на этом же жёстком щите он был в машину "скорой помощи" помещён, и на нём же в ЦРБ Краснообска его отвезли. Спасатели сопровождали его до больницы, чтобы донести до палаты», — рассказали НГС.НОВОСТИ в аварийно-спасательной службе Новосибирской области.


За последние полмесяца это уже второй несчастный случай на стройках Новосибирской области. 24 мая фасадная люлька с рабочим рухнула с 11-го этажа строящегося дома на ул. Дмитрия Шамшурина в Железнодорожном районе Новосибирска. У рабочего серьёзные травмы.

Ольга Хмелевская
Фото Густаво Зырянова

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