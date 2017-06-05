Авария на Ипподромской: три пострадавших и длинная пробка

Место аварии

Утром 5 июня в Новосибирске на ул. Ипподромской столкнулись Toyota Funcargo и Toyota Camry — движение по магистрали серьёзно затруднено.







Авария произошла около 9:30. В ДТП есть пострадавшие, сообщают очевидцы в соцсетях.





Работа спасателей МАСС на ДТП





По данным сервиса Яндекс.Пробки, движение на ул. Ипподромской сильно затруднено. Затор длиной около 2 км растянулся от ул. Дуси Ковальчук до ул. Писарева. Скорость потока — не больше 3 км/ч.







В отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска НГС.НОВОСТИ сообщили, что в аварии пострадали три человека — два водителя и один пассажир.





НГС.НОВОСТИ выясняют подробности ДТП.





10:19





Очевидцы в соцсетях сообщили, что перед столкновением услышали громкий хлопок. Toyota Funcargo выехала на встречную полосу и потом врезалась в Toyota Camry.





За последние несколько месяцев ул. Ипподромская далеко не первый раз попадает в сводки серьёзных ДТП. В конце марта в 07:00 недалеко от гипермаркета «Спортмастер» «Тойота» въехала в фонарный столб — в машине застряла женщина. Вечером 14 мая в смертельную аварию на ул. Ипподромской попал мотоциклист.





10:29





Начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что на месте аварии работали спасатели. Они вырезали водителя из Toyota Funcargo.







«Экипаж только вернулся с места происшествия», — сказал Дмитрий Фокин.





10:44





«Toyota Funcargo при движении со стороны ул. Военная через разделительный газон вылетела на "встречку", где лоб в лоб столкнулась с Toyota Camry. От удара Camry развернуло», — рассказывают подробности аварии специалисты мобильного приложения «Автоспас» в соцсети «ВКонтакте».



По информации аваркомов, девушка в Toyota Funcargo была не пристёгнута ремнём безопасности, это её спасло. После столкновения она вылетела через боковое стекло.





Осколки разбросало по всей проезжей части





На месте работали пожарные (вытекло топливо на проезжую часть), реанимация, спасатели МАСС и сотрудники ГИБДД.





Место аварии





10:56





Сотрудники ГИБДД Новосибирска также прислали фотографии с места ДТП. На кадрах видно, что передняя часть автомобиля Toyota Funcargo сильно искорёжена. Осколки стекла и детали машин разбросало по всей проезжей части.







Машину сильно искорёжило





Toyota Camry также получила серьёзные повреждения





10:59





По информации сервиса Яндекс.Пробки, движение на ул. Ипподромской уже стало чуть свободнее — скорость потока на участке от ул. Дуси Ковальчук до пересечения магистрали с железной дорогой — 7 км/ч.











11:49





Фотографиями с места аварии поделились специалисты мобильного приложения «Автоспас».





Искорёженная Toyota Camry





Колесо от Toyota Funcargo





У машины оторвало колесо









Дополнение: Муниципальная аварийно-спасательная служба (МАСС) в своей группе в соцсети «ВКонтакте» сообщает, что за рулём Toyota Funcargo был мужчина 1990 года рождения, на пассажирском сиденье находилась девушка 1997 года рождения. Она вылетела через лобовое стекло. За рулём Toyota Camry был 28-летний мужчина.





«Все пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение», — сообщили в МАСС.