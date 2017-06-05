Сухая жара в Новосибирской области сменится грозами

5 июня и в следующие несколько дней в Новосибирской области будет от +22 до +30 градусов

Синоптики Новосибирского Гидрометцентра рассказали о погоде на предстоящие дни — жара немного спадёт, а в середине недели ожидаются дожди и грозы.







«Сегодня погода в основном будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления или, как мы говорим, барического гребня. Эта система располагается восточнее нас, гребневая циркуляция антициклоническая распространяется и на наши регионы», — рассказал пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.





Сегодня, 5 июня, в Новосибирской области будет без осадков, за исключением крайних западных районов, и достаточно жарко: +25...+30 градусов.







«А дальше мы ждём постепенной перестройки атмосферных фронтов, циркуляции, распространение её на более восточные регионы Западной Сибири. В связи с повышением атмосферного давления, приближением атмосферных фронтов у нас будет погода меняться на более облачную, с ливнями, грозами, порывистым ветром», — пояснил синоптик.







Ночью 7 и 8 июня температура будет от +8 до +15 градусов, днём 6 и 7 июня будет +22…+28, а 8 июня ожидается понижение температуры — до +17…+23 градусов.







Ранее синоптики говорили, что в целом в первой декаде температурный фон будет около и выше нормы на 1–2 градуса, и в течение декады ожидаются колебания температуры воздуха от 2 до 7 градусов.