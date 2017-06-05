Сухая жара в Новосибирской области сменится грозами

5 июня и в следующие несколько дней в Новосибирской области будет от +22 до +30 градусов
5 июня и в следующие несколько дней в Новосибирской области будет от +22 до +30 градусов

Синоптики Новосибирского Гидрометцентра рассказали о погоде на предстоящие дни — жара немного спадёт, а в середине недели ожидаются дожди и грозы.


«Сегодня погода в основном будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления или, как мы говорим, барического гребня. Эта система располагается восточнее нас, гребневая циркуляция антициклоническая распространяется и на наши регионы», — рассказал пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


Сегодня, 5 июня, в Новосибирской области будет без осадков, за исключением крайних западных районов, и достаточно жарко: +25...+30 градусов.


«А дальше мы ждём постепенной перестройки атмосферных фронтов, циркуляции, распространение её на более восточные регионы Западной Сибири. В связи с повышением атмосферного давления, приближением атмосферных фронтов у нас будет погода меняться на более облачную, с ливнями, грозами, порывистым ветром», — пояснил синоптик.


Ночью 7 и 8 июня температура будет от +8 до +15 градусов, днём 6 и 7 июня будет +22…+28, а 8 июня ожидается понижение температуры — до +17…+23 градусов.


Ранее синоптики говорили, что в целом в первой декаде температурный фон будет около и выше нормы на 1–2 градуса, и в течение декады ожидаются колебания температуры воздуха от 2 до 7 градусов.

Ксения Евдокимова
Фото Татьяны Фатеевой

Прочтений: 15003
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (60)60
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено