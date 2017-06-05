Улицу в Дзержинском районе сузили на два месяца

Ул. Красина около дома № 6 по пр. Дзержинского
Ул. Красина около дома № 6 по пр. Дзержинского

С 5 июня в Дзержинском районе Новосибирска на два месяца сузили ул. Красина из-за ремонта теплотрассы.


«С 5 июня по 5 августа ограничивается движение транспортных средств по ул. Красина. Проезжая часть будет сужена на 1,5 м в районе жилого дома по адресу пр. Дзержинского, 6», — сообщили в департаменте транспорта мэрии.


Сузили улицу из-за земляных работ при капитальном ремонте теплотрассы, которые проводит ООО СК «НИКО».


Место сужения дороги отмечено красным
Место сужения дороги отмечено красным


«Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — напомнили в департаменте.


Ежегодно летом во время капремонтов теплотрассы власти сужают дороги. Недавно в Заельцовском районе на 5 метров сузили проезжую часть на ул. Залесского, 7.

Ксения Евдокимова
Скриншот yandex.ru/maps (1), фрагмент справочника 2ГИС (2)

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