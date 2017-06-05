Вопрос о детских садах Новосибирска попал в число популярных вопросов Владимиру Путину

Семья новосибирцев задала вопрос президенту о нехватке детских садов

Вопрос семьи новосибирцев о детских садах в городе вошёл в число самых популярных вопросов президенту России Владимиру Путину для будущей прямой линии.





15 июня в эфире нескольких федеральных каналов и радиостанций выйдет Прямая линия с Владимиром Путиным. Вопрос президенту можно задать с помощью SMS-сообщения, звонка, видеозвонка, через соцсети и на специальном сайте moskva-putinu.ru.







Жители страны, в том числе и новосибирцы, уже сейчас задают вопросы президенту. Например, одна из семей, живущих в Новосибирске, испытывает проблемы с устройством ребёнка в детский сад, поэтому задала вопрос президенту на сайте. Вопрос попал в число популярных по теме «Дошкольное образование».







«Вам не так давно отчитывались, что в Новосибирске нет никаких проблем с детскими садами, но это наглая ложь! Мест в детских садах не хватает. Гигантские очереди. Если нет льгот, то попасть в сад нереально! Частные сады требуют огромные взносы каждый месяц, для семьи, где работает только один человек, с зарплатой в 30 тысяч устроить ребенка в такой сад невозможно, особенно если приходится снимать жильё как нам. Уважаемый Владимир Владимирович, пожалуйста, возьмите на контроль ситуацию с дошкольными учреждениями в нашем городе», — пишут новосибирцы на сайте президента (орфография и пунктуация сохранены).







Вопрос Владимиру Путину от новосибирцев попал в число популярных





Ранее власти Новосибирска отчитались об успешном выполнении одного из «майских указов» президента — все дети в возрасте от 3 до 7 лет получили путёвки в детский сад. Однако сами чиновники признавали, что попасть в ясли по-прежнему непросто.







Новосибирцы всегда активно задают вопросы президенту: во время прошлогодней прямой линии жители Новосибирска оказались на третьем месте по числу обращений к президенту в Сибири.

