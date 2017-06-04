В Новосибирск пришла сеть пиццерий с филиалами в Эстонии, Киргизии и США
Сеть пиццерий «Додо Пицца» открыла первое заведение в Новосибирской области и собирается выйти на новосибирский рынок во второй половине лета.
Первое заведение «Додо Пицца» заработало в Бердске в подвальном помещении на ул. Ленина, 90 во второй половине мая. Помещение разделено на две части — ближе к лестнице, ведущей наружу, находится зона приема заказов, в следующем зале — основная часть посадочных мест (всего порядка 26–28). В пиццерии есть небольшая детская игровая комната.
«Додо пицца» работает по принципу самообслуживания. Сначала клиенту нужно сделать заказ, затем его самостоятельно забрать, когда его номер и имя появятся на специальном экране. Цены на пиццу начинаются с 295 руб. за круг диаметром 25 см, но большая часть пицц стоит от 385 руб. (за пиццу такого же размера). Пиццу здесь делают в «американском» стиле — с высокими бортиками (так же как в сети Papa John's). Из новосибирских пиццерий похожим образом работает, например, «Пицца синица».
«Додо пицца» была основана в 2011 году в Сыктывкаре. Сейчас в этой сети работает уже порядка 200 заведений в России, Литве, Эстонии, Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, Румынии, Китае и США.
Как сообщили в бердском отделении «Додо пицца», в Новосибирске заведение сети должно открыться «во второй половине лета» этого года.
Это не единственный новый проект в пиццерийном сегменте в Новосибирске. Также в мае владельцы бара «Хамовники» (в аэропорту Толмачёво) и ресторана «Курагадиван» (ТРЦ «Аура») открыли на фуд-корте «Ауры» фаст-фуд Red Hot Pizza (RHP). Заведение повторяет концепцию популярной новосибирской сети New York Pizza — здесь пиццу также продают сегментами (от 99 руб. за штуку). Под брендом New York Pizza в Новосибирске сейчас работает 23 заведения. Всего, по данным 2ГИС, в Новосибирске сейчас работает 56 пиццерий.
Стас Соколов
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