В Новосибирск пришла сеть пиццерий с филиалами в Эстонии, Киргизии и США

«Додо пицца» решила перед выходом на рынок Новосибирска потренироваться на Бердске. Фото Стаса Соколова





Сеть пиццерий «Додо Пицца» открыла первое заведение в Новосибирской области и собирается выйти на новосибирский рынок во второй половине лета.







В небольшом зале нашлось место для детской комнаты. Фото Стаса Соколова





Первое заведение «Додо Пицца» заработало в Бердске в подвальном помещении на ул. Ленина, 90 во второй половине мая. Помещение разделено на две части — ближе к лестнице, ведущей наружу, находится зона приема заказов, в следующем зале — основная часть посадочных мест (всего порядка 26–28). В пиццерии есть небольшая детская игровая комната.







Пицца «Четыре сезона» (385 руб.). Фото Стаса Соколова





«Додо пицца» работает по принципу самообслуживания. Сначала клиенту нужно сделать заказ, затем его самостоятельно забрать, когда его номер и имя появятся на специальном экране. Цены на пиццу начинаются с 295 руб. за круг диаметром 25 см, но большая часть пицц стоит от 385 руб. (за пиццу такого же размера). Пиццу здесь делают в «американском» стиле — с высокими бортиками (так же как в сети Papa John's). Из новосибирских пиццерий похожим образом работает, например, «Пицца синица».







«Додо пицца» была основана в 2011 году в Сыктывкаре. Сейчас в этой сети работает уже порядка 200 заведений в России, Литве, Эстонии, Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, Румынии, Китае и США.







Как сообщили в бердском отделении «Додо пицца», в Новосибирске заведение сети должно открыться «во второй половине лета» этого года.







Новое заведение на фуд-корте «Ауры». Фото Стаса Соколова





Это не единственный новый проект в пиццерийном сегменте в Новосибирске. Также в мае владельцы бара «Хамовники» (в аэропорту Толмачёво) и ресторана «Курагадиван» (ТРЦ «Аура») открыли на фуд-корте «Ауры» фаст-фуд Red Hot Pizza (RHP). Заведение повторяет концепцию популярной новосибирской сети New York Pizza — здесь пиццу также продают сегментами (от 99 руб. за штуку). Под брендом New York Pizza в Новосибирске сейчас работает 23 заведения. Всего, по данным 2ГИС, в Новосибирске сейчас работает 56 пиццерий.

