Добровольцы собрали в дендропарке мусора на три КамАЗа — новосибирцы загадили лес пластиком

Фото предоставлено волонтёрами фонда «Варежка»





Сегодня группа новосибирских волонтёров занималась сбором мусора в пойме реки 2-я Ельцовка — им удалось расчистить настоящую запруду из пластикового мусора.







Фото предоставлено волонтёрами фонда «Варежка»





Субботник был организован благотворительным фондом помощи домашним животным «Варежка». Как рассказала НГС.НОВОСТИ представитель фонда Ксения Пешкова, всего на уборку вышли около 50 человек — отчасти сотрудники и волонтёры фонда, отчасти просто неравнодушные горожане, которые решили таким образом провести свой выходной.



это капец. Публикация от Рита (@rita_chalova) Июн 3 2017 в 11:29 PDT

По словам Ксении, почти половина собранного мусора это пластик, в основном бутылки, которые жители Новосибирска выбрасывают вдоль течения реки, а талые воды собирают его в настоящие запруды. Одну из таких запруд сегодня удалось ликвидировать.







Фото предоставлено волонтёрами фонда «Варежка»





Кроме того, волонтёры обнаружили в районе гаражей (расположены по обеим сторонам от ул. Жуковского) настоящую свалку. «Скорее всего, это владельцы гаражей наводят у себя порядок, а мусор выносят туда», — посетовала представитель «Варежки»







Волонтёры не только собрали, но и отсортировали мусор, который можно переработать. По признанию самих участников, впрочем, для того чтобы полностью очистить эту зону, добровольцев должно было быть «ещё несколько раз по пятьдесят».







Волонтёры выполняют в Новосибирске самую разную работу. Так, например, неделю назад группа из экоклуба НГУ и Центра реабилитации хищных птиц отправились в бассейн реки Издревой, чтобы провести кольцевание совят.