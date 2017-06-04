Добровольцы собрали в дендропарке мусора на три КамАЗа — новосибирцы загадили лес пластиком
Сегодня группа новосибирских волонтёров занималась сбором мусора в пойме реки 2-я Ельцовка — им удалось расчистить настоящую запруду из пластикового мусора.
Субботник был организован благотворительным фондом помощи домашним животным «Варежка». Как рассказала НГС.НОВОСТИ представитель фонда Ксения Пешкова, всего на уборку вышли около 50 человек — отчасти сотрудники и волонтёры фонда, отчасти просто неравнодушные горожане, которые решили таким образом провести свой выходной.
По словам Ксении, почти половина собранного мусора это пластик, в основном бутылки, которые жители Новосибирска выбрасывают вдоль течения реки, а талые воды собирают его в настоящие запруды. Одну из таких запруд сегодня удалось ликвидировать.
Кроме того, волонтёры обнаружили в районе гаражей (расположены по обеим сторонам от ул. Жуковского) настоящую свалку. «Скорее всего, это владельцы гаражей наводят у себя порядок, а мусор выносят туда», — посетовала представитель «Варежки»
Волонтёры не только собрали, но и отсортировали мусор, который можно переработать. По признанию самих участников, впрочем, для того чтобы полностью очистить эту зону, добровольцев должно было быть «ещё несколько раз по пятьдесят».
Волонтёры выполняют в Новосибирске самую разную работу. Так, например, неделю назад группа из экоклуба НГУ и Центра реабилитации хищных птиц отправились в бассейн реки Издревой, чтобы провести кольцевание совят.
Стас Соколов
Фото предоставлены волонтёрами фонда «Варежка»