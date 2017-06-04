Новосибирцы собрались в Центральном парке поесть чак-чак и побороться за барана

Около 600 человек приняли участие в межрегиональном татарском празднике «Сибирский Сабантуй-2017», который проходит 4 июня на площадке в Центральном парке.





Днем 4 июня жители Новосибирска собрались в Центральном парке на праздник «Сибирский Сабантуй-2017»





Организатором выступил Новосибирский областной Татарский культурный центр, однако на мероприятии корреспондент НГС.НОВОСТИ заметил пару стендов с представителями татарской общины из Зеленодольска, расположенного недалеко от Казани.







Фото Марии Шевлягиной





Программа праздника включала концерт с национальными песнями и танцами, соревнования на силу и ловкость, ярмарку-выставку «Народный умелец», конкурсы на оригинальное блюдо и лучший национальный костюм и другие массовые мероприятия.







Кузнец Алмаз держит в руках нож куябрик





На ярмарке продавались татарские кинжалы и ножи. Кузнец Алмаз рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ об истории создания ножа куябрик. «Петр I в одном из своих указов запретил татарам носить с собой оружие. И тогда ножи начали делаться из обычной кочерги — поэтому у этих ножей такая ручка, как ручка кочерги. Сейчас я их выполняю из стали».







Фото Марии Шевлягиной





Помимо ножей, на ярмарочных столах были представлены привычные татарские лакомства — в каждой палатке женщины торговали чак-чаком и баурсаками.







Тарелка с изображением любящей пары и подписью «Мин сине яратам» (по-татарски «Я люблю тебя»)





Рядом с ярмаркой работал музей национальной культуры — в имитации татарской избы женщины в этнических костюмах угощали гостей травяным чаем и рассказывали о татарском учёном-этнографе Каюме Насыри.







Фото Марии Шевлягиной





Пока на главной площадке Центрального парка шла концертная программа, рядом проводились соревнования в национальной борьбе «Куреш». Около 30 мужчин разного возраста соревновались в традиционной борьбе на полотенцах — противники закидывали полотенца за пояс противника и пытались повалить его на землю. Борьба обещает длиться долго — организаторы подарят победителю настоящего барана в конце мероприятия.







Фото Марии Шевлягиной





Вечером жюри выберет «Мисс Сабантуя-2017». В конкурсе принимают участие несколько девушек-активисток, регулярно помогающие татарским организациям в проведении мероприятий.





Напомним, в прошлом году «Мисс Сабантуя-2016» в Новосибирске стала 23-летняя репетитор по математике Алия Кисенова.