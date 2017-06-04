Новосибирцы завалили соцсети фотографиями азиатской купальницы

Фото Екатерины Сергиенко 
Фото Екатерины Сергиенко 


В социальных сетях появились многочисленные фотографии огоньков, цветение которых как раз началось в Западной Сибири.

Огонёк, или купальница азиатская (Trollius asiaticus) — типичное растение региона, распространённое на территории от Тюмени до Бурятии. Название «огонёк» характерно именно для Западной Сибири, в Иркутской области, например, эти цветы обычно называют «жарки».

Есть поверье, что в Троицу растения обретают магическую силу. Огоньки (Trollius asiaticus) же сами по себе колдовство. Как будто на поляне рассыпались десятки маленьких солнц. Хорошего начала дня! А тех, кто отмечает - с праздником Троицы! Rare siberian forest flowers - Trollius asiaticus. We call them "ogonki", means "little fire". As old legends say every herb on the Whitsunday has magic power. Well, ogonki are always magic. Happy Holiday for everyone who celebrates! #Троица #Whitsunday #огоньки #цветы #flowers #Siberia #Сибирь

Публикация от Anna Dinelt (@anna.dinelt)

Размещая фотографии в соцсетях, новосибирцы не только радуются первым лесным цветам, но и вспоминают народные приметы. Так например, anna.dinelt пишет, что существует поверье, согласно которому «в Троицу растения обретают магическую силу». 

А новосибирское кафе «Мамин Сибиряк» и вовсе решило организовать конкурс фотографий этих цветов, поскольку это «фирменные цветы, часть логотипа» заведения. 


Фото Яны Долганиной
Фото Яны Долганиной


Если вы у вас тоже есть красивые фотографии огоньков, присылайте их в редакцию на через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, почту news@ngs.ru или кнопку на сайте «Сообщи свою новость». Лучшие фото будут опубликованы на сайте НГС.НОВОСТИ.

Стас Соколов
Фото Екатерины Сергиенко, Яны Долганиной, instagram.com

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