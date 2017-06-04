Новосибирцы завалили соцсети фотографиями азиатской купальницы

Фото Екатерины Сергиенко





В социальных сетях появились многочисленные фотографии огоньков, цветение которых как раз началось в Западной Сибири.



Огонёк, или купальница азиатская (Trollius asiaticus) — типичное растение региона, распространённое на территории от Тюмени до Бурятии. Название «огонёк» характерно именно для Западной Сибири, в Иркутской области, например, эти цветы обычно называют «жарки».



Размещая фотографии в соцсетях, новосибирцы не только радуются первым лесным цветам, но и вспоминают народные приметы. Так например, anna.dinelt пишет, что существует поверье, согласно которому «в Троицу растения обретают магическую силу».



А новосибирское кафе «Мамин Сибиряк» и вовсе решило организовать конкурс фотографий этих цветов, поскольку это «фирменные цветы, часть логотипа» заведения.







Фото Яны Долганиной





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