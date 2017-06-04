Жительница Новосибирска признана самой красивой мамой и женой России

Фото facebook.com/alexey.shpikelman





Вчера вечером, 3 июня, в Москве прошел финал Всероссийского конкурса красоты для замужних женщин и мам «Миссис России Мира 2017» (Mrs.World. Russia).





Фото mrsworld.ru





Новосибирск на конкурсе представляла Анна Шпикельман, которая ранее победила в локальном конкурсе «Миссис Новосибирск International». Официальных итогов на сайте конкурса пока нет, однако сразу несколько зрителей, которые присутствовали на церемонии, сообщили, что победителем названа участница из Новосибирска. Это подтвердил и супруг Анны, предприниматель Алексей Шпикельман.







Звание «2-й вице-миссис Россия» завоевала еще одна сибирячка, Оксана Андронова из Омска.







В конкурсе «Миссис Мира» могут принимать участие замужние женщины, имеющие детей.