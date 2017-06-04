Жительница Новосибирска признана самой красивой мамой и женой России

Фото facebook.com/alexey.shpikelman
Фото facebook.com/alexey.shpikelman


Вчера вечером, 3 июня, в Москве прошел финал Всероссийского конкурса красоты для замужних женщин и мам «Миссис России Мира 2017» (Mrs.World. Russia). 


Фото mrsworld.ru
Фото mrsworld.ru


Новосибирск на конкурсе представляла Анна Шпикельман, которая ранее победила в локальном конкурсе «Миссис Новосибирск International». Официальных итогов на сайте конкурса пока нет, однако сразу несколько зрителей, которые присутствовали на церемонии, сообщили, что победителем названа участница из Новосибирска. Это подтвердил и супруг Анны, предприниматель Алексей Шпикельман. 


Звание «2-й вице-миссис Россия»  завоевала еще одна сибирячка, Оксана Андронова из Омска.  


В конкурсе «Миссис Мира» могут принимать участие замужние женщины, имеющие детей. 

Стас Соколов
Фото facebook.com/alexey.shpikelman, mrsworld.ru

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