Виновник вчерашнего ДТП с ночной погоней оказался угонщиком

Фото Михаила Руднева



Задержан полицией водитель автомобиля Toyota Funcargo, который, пытаясь скрыться от сотрудников ГИБДД, утром 3 июня и попал в аварию в центре Новосибирска.







Как сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области, 24-летний молодой человек без определённого места жительства в эту ночь распивал спиртное в компании владельца автомобиля Toyota. Воспользовавшись тем, что знакомый уснул, он похитил ключи и угнал автомобиль.







Автоинспекторы пытались догнать угнанную иномарку ещё в Кировском районе, так как водитель не остановился по их требованию. Погоня продолжилась и на правом берегу, до того момента, как «Тойота» попала в аварию, рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.







В конце концов угонщик врезался в автомобиль Honda, когда пытался проскочить перекресток на красный сигнал светофора.







Как сообщили в полиции, против нарушителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). В настоящее время подозреваемый задержан и находится под стражей.