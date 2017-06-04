Виновник вчерашнего ДТП с ночной погоней оказался угонщиком

Фото Михаила Руднева
Фото Михаила Руднева


Задержан полицией водитель автомобиля Toyota Funcargo, который, пытаясь скрыться от сотрудников ГИБДД, утром 3 июня и попал в аварию в центре Новосибирска.


Как сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области,  24-летний молодой человек без определённого места жительства в эту ночь распивал спиртное в компании владельца автомобиля Toyota. Воспользовавшись тем, что знакомый уснул, он похитил ключи и угнал автомобиль.


Автоинспекторы пытались догнать угнанную иномарку ещё в Кировском районе, так как водитель не остановился по их требованию. Погоня продолжилась и на правом берегу, до того момента, как «Тойота» попала в аварию, рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.


В конце концов угонщик врезался в  автомобиль Honda, когда пытался проскочить перекресток на красный сигнал светофора.


Как сообщили в полиции, против нарушителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). В настоящее время подозреваемый задержан и находится под стражей.

Стас Соколов

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