Набитая битком Impreza со всего размаху врезалась в столб на проспекте Маркса

фото vk.com/incident_nsk









Вчера вечером на проспекте Маркса в районе станции метро «Студенческая» произошло ДТП со смертельным исходом



Фото vk.com/incident_nsk





По свидетельству в социальных сетях очевидцев, автомобиль Subaru Impreza потерял управление и врезался в столб. Судя по направлению удара, перед столкновением машина пересекла встречную полосу.







В момент столкновения в автомобиле находились шесть человек. По словам очевидцев, парень-водитель и девушка пассажир скончались сразу. Еще две девушки и молодой человек тяжёлом состоянии были извлечены из покореженной машины и переданы медикам. После столкновения под машиной загорелось масло, однако пожар удалось быстро потушить.







В тот же день, утром в центре Новосибирска в ДТП попал автомобиль, который пытался скрыться от полиции.



