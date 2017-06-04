Набитая битком Impreza со всего размаху врезалась в столб на проспекте Маркса

фото vk.com/incident_nsk
фото vk.com/incident_nsk



Вчера вечером на проспекте Маркса в районе станции метро «Студенческая»  произошло ДТП со смертельным исходом

Фото vk.com/incident_nsk
Фото vk.com/incident_nsk


По свидетельству в социальных сетях очевидцев, автомобиль Subaru Impreza потерял управление и врезался в столб. Судя по направлению удара, перед столкновением машина пересекла встречную полосу.


В момент столкновения в автомобиле находились шесть человек.  По словам очевидцев, парень-водитель и девушка пассажир скончались сразу. Еще две девушки и молодой человек тяжёлом состоянии были извлечены из покореженной машины и переданы медикам. После столкновения под машиной загорелось масло, однако пожар удалось быстро потушить.


В тот же день, утром в центре Новосибирска в ДТП попал автомобиль, который пытался скрыться от полиции. 


Стас Соколов
Фото vk.com/incident_nsk

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