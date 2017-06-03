Новосибирцы в страшных и необычных костюмах собрались у «Глобуса»

Возле «Глобуса»
Возле «Глобуса»


Сегодня, 3 июня, в Новосибирске проходит молодежный фестиваль «Знаки» — на площадке перед театром «Глобус» собрались сотни людей в необычных костюмах.


«Задача фестиваля — предоставить возможность участникам субкультур заявить о себе, своих ценностях и продолжить традицию межрегионального молодежного праздника», — рассказали в театре «Глобус», который выступил организатором мероприятия.


Новосибирцы в костюмах рыцарей, зверей, героев различных фильмов и мультфильмов уже начали появляться на фотографиях в соцсетях.

Публикация от @val.sultanova


Публикация от @olga_shummi


Публикация от @olga_shummi





Не зря сходил. #znaki #re:zero #rem #ram #cosplay

Публикация от Сергей Каменко (@delatordemors)


В пресс-центре мэрии добавили, что на фестивале должны выступить такие музыкальные группы, как MISSED, Dark Day, «Дальше в лес», «Аптека», Just So Story, Bourbon Blood, Red Sunset, Colorless. Завершится фестиваль файер- и экстрим-шоу на велосипедах.


Фоторепортаж с фестиваля читайте вскоре на НГС.АФИША. Посмотреть, как фестиваль проходил в один из прошлых годов, можно здесь.

Елена Громкова
Фото Татьяны Глущенко (1), instagram.com (2–7)

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