Новосибирцы в страшных и необычных костюмах собрались у «Глобуса»

Возле «Глобуса»





Сегодня, 3 июня, в Новосибирске проходит молодежный фестиваль «Знаки» — на площадке перед театром «Глобус» собрались сотни людей в необычных костюмах.







«Задача фестиваля — предоставить возможность участникам субкультур заявить о себе, своих ценностях и продолжить традицию межрегионального молодежного праздника», — рассказали в театре «Глобус», который выступил организатором мероприятия.







Новосибирцы в костюмах рыцарей, зверей, героев различных фильмов и мультфильмов уже начали появляться на фотографиях в соцсетях.

Публикация от @val.sultanova Июн 3 2017 в 3:11 PDT





Публикация от @olga_shummi Июн 3 2017 в 3:59 PDT





Публикация от @olga_shummi Июн 3 2017 в 3:17 PDT









Публикация от Siberia otaku saiten 2017 (@siberia_otaku_saiten) Июн 3 2017 в 3:11 PDT









Не зря сходил. #znaki #re:zero #rem #ram #cosplay Публикация от Сергей Каменко (@delatordemors) Июн 3 2017 в 3:50 PDT





Публикация от @alles_kamputter Июн 3 2017 в 2:44 PDT

В пресс-центре мэрии добавили, что на фестивале должны выступить такие музыкальные группы, как MISSED, Dark Day, «Дальше в лес», «Аптека», Just So Story, Bourbon Blood, Red Sunset, Colorless. Завершится фестиваль файер- и экстрим-шоу на велосипедах.







Фоторепортаж с фестиваля читайте вскоре на НГС.АФИША. Посмотреть, как фестиваль проходил в один из прошлых годов, можно здесь.

