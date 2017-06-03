Над центром Новосибирска поднялся столб дыма

Дым от пожара

Вечером 3 июня в Новосибирске на ул. Крылова загорелся мусор — над центром города поднялся столб дыма.





Фотографию дыма, который поднялся над центром города, в редакцию НГС.НОВОСТИ прислала читательница.





«На Крылова, 9 горел мусор на площади 20 кв. м, уже потушили», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.





Очевидцы в соцсетях сообщают, что пожар случился в гараже.





На прошлой неделе на ул. Крылова случился другой пожар — тогда загорелась многоэтажка.