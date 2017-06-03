Участница шоу «Голос.Дети» перепела хит AC/DC в торговом центре Новосибирска

Анастасия Першикова
Анастасия Першикова

Сегодня, 3 июня, в торговом центре «Галерея Новосибирск» выступила Анастасия Першикова — участница телешоу «Голос.Дети» на Первом канале.


В торговом центре прошел праздник День детей. Анастасия выступила на мероприятии, исполнив хит группы AC/DC «Highway to Hell».


С этой же песней девочка в 2015 году выступала на телешоу Первого канала. Тогда она заменила заменила в припеве слово «Hell» на «School». На шоу девочка прошла слепое прослушивание, когда наставники не видят участников. Тогда её выбрал продюсер Максим Фадеев. До финала Анастасия тогда не дошла.



Анастасия Першикова
Анастасия Першикова


Среди других развлечений, которые были сегодня в торговом центре, оказались говорящие и ходячие роботы из кинофильма «Трансформеры» — Оптимус Прайм и Бамблби. Дети пожимали им руки и фотографировались с ними.



Оптимус Прайм
Оптимус Прайм


Бамблби
Бамблби


Шоу роботов
Шоу роботов


Также организаторы праздника обещали посетителям мини-дискотеку, бумажное шоу и розыгрыш главных призов — двух квадроциклов — в конце мероприятия.


Празднование Дня детей началось в Новосибирске 1 июня — например, на станции метро «Площадь Ленина» детям вручали белые шары с эмблемой метрополитена. Кроме того, в этот день заработала детская железная дорога, и знаменательный день отмечали также в зоопарке.

Елена Громкова
Фото и видео Юлии Шипициной

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