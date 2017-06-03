В Новосибирске показали новый турбо-паркетник «Шкода Кадьяк»

Новый кроссовер Skoda Kodiaq





В Новосибирске в автосалоне официального дилера «Альт-Парк» сегодня, как и по всей стране, представили новый кроссовер Skoda Kodiaq.







Автомобиль построен на той же базе, что и недавно представленный Volkswagen Tiguan, но он чуть больше и позиционируется семейным. В нем возможна установка третьего ряда сидений, чтобы было 7 мест для большого семейства.







Самый дешевый вариант за 1,5 млн руб в России пока недоступен. Пока продаются только полноприводные комплектации. Начальная с турбированным бензиновым мотором 1,4 литра и роботом DSG стоит 1,999 млн руб. Дорогая комплектация с дизелем 2,0 TDI стоит уже 2,575 млн руб.





Конкурентами Skoda Kodiaq в России являются Hyundai Santa Fe, Nissan X-Trail, Ford Kuga.







На презентации









Автомобиль построен на той же базе, что и Volkswagen Tiguan









Самый дешевый вариант за 1,5 млн руб в России пока недоступен





























На презентации



