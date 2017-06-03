В НГУ появилась аудитория имени нобелевского лауреата

Табличка на аудитории имени Леонида Канторовича
Табличка на аудитории имени Леонида Канторовича

Сегодня, 3 июня, в Новосибирском государственном университете прошло официальное открытие аудитории имени математика и экономиста, одного из создателей линейного программирования, лауреата Нобелевской премии по экономике Леонида Канторовича.


Учёный больше десяти лет жил и работал в Новосибирске.


«Имя Леонида Витальевича Канторовича получила аудитория 3307 в новом корпусе НГУ. Её открытие — часть празднования 50-летнего юбилея экономического факультета, в котором приняли участие мэр Новосибирска Анатолий Локоть, ректор НГУ Михаил Федорук, декан ЭФ Гагик Мкртчян, а также выпускники факультета разных лет», — сообщает пресс-служба НГУ.


Открыл аудиторию ученик Леонида Канторовича, один из основателей экономического факультета Абел Аганбегян. Он поделился своими воспоминаниями об учителе и рассказал о жизни и развитии экономического факультета НГУ.


«Я считаю Леонида Канторовича своим учителем, правда, он всегда отрицал это, потому что не был моим прямым научруком. Однако он был моим научным руководителем именно в идейном плане, в высоком смысле этого слова. Леонид Витальевич — гений, и вся жизнь его это показывает: в 15 лет он окончил школу, а в 17 опубликовал первую научную работу по математике.


В 19 лет окончил Ленинградский университет. Когда Леониду Витальевичу было 22, президиум Академии наук СССР присудил ему докторскую степень без защиты диссертации. 


В уставе Академии есть такой пункт. Я сам был членом Президиума Академии 6 лет, и на моей памяти это единственный подобный случай», — рассказывает Абел Аганбегян.


Леонид Канторович родился в 1912 году в Петербурге в семье врача. Лицо современной экономической науки во многом определяется трудами Леонида Витальевича, отмечают в пресс-службе НГУ. Он был в числе первых учёных, приглашённых на работу в созданное 1957 году Сибирское отделение АН СССР. С 1960 по 1971 годы работал в Новосибирске, создал и возглавил Математико-экономическое отделение Института математики СО АН СССР, а также работал заведующим кафедрой вычислительной математики Новосибирского университета. 


В 1975 году Канторович стал лауреатом Нобелевской премии по экономике «за вклад в теорию оптимального распределения ресурсов».


Среди других именных аудиторий в НГУ есть аудитории имени академика Александра Гранберга, академика Анатолия Мальцева, академика Герша Будкера.


На открытии аудитории
На открытии аудитории

На этой неделе стало известно, что выпускники экономического факультета НГУ вошли в топ-5 самых оплачиваемых работников в сфере «финансы и экономика», а в среднем 70 % молодых специалистов уезжают из Новосибирска после окончания обучения.

Елена Громкова
Фото nsu.ru

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