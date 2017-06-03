Девушка-хореограф взяла титул «Мисс УИС» на конкурсе среди лучших надзирательниц

Глафира Воробей
Глафира Воробей

Вчера, 2 июня, в Новосибирске прошёл конкурс красоты среди надзирательниц «Мисс УИС»


Его победительницей стала 22-летняя Глафира Воробей, инспектор группы организации мобилизационной подготовки и гражданской обороны исправительной колонии № 8.


«"Мисс УИС" проводился по двум основным критериям: профессионализм и творчество. За звание самой профессиональной, обаятельной и привлекательной боролись сотрудницы, которые работают в учреждении не менее трех лет и имеют хорошие показатели в служебной подготовке», — пояснили в пресс-службе ГУФСИН по НСО.


Конкурс собрал 17 красавиц, служащих в уголовно-исполнительной системе Новосибирской области — в исправительных колониях ИК-2, 3, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 18, 21 и других учреждениях — ЛИУ-10, СИЗО-1 и СИЗО-3, НВК, НПБСТИН, УК.


«Когда объявили конкурс, я в отпуске находилась, сказали: завтра приезжай. Мы поехали сдавать профессиональное мастерство, в которое входит стрельба, кросс, "планка", боевые приёмы борьбы и тестирование», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ победительница конкурса Глафира.


Она отметила, что первый этап прошел 23 мая, а потом девушкам сказали готовиться к творческому конкурсу. «Было сложно, потому что времени очень мало, фантазии не всегда хватало. Все равно, все силы мы приложили, несмотря на какие-то помехи», - отметила Глафира.


Второй этап конкурса прошёл на сцене. Для творческой программы конкурсантки подготовили четыре номера. В первом номере под названием «Краса России» участницы в народных костюмах представили города и районы Новосибирской области, в которых они служат.


Второй творческий конкурс был посвящён службе в уголовно-исполнительной системе — девушки в стихах и песнях рассказывали о престиже своей службы. В третьем номере «УИС-кино» конкурсантки представили двухминутный отрывок из отечественного художественного фильма. 


«Оригинально и юмористично они переозвучили его на тему службы в уголовно-исправительной системе, причём все номера были исполнены без фонограммы, вживую» со сцены», — рассказали в пресс-службе. Четвертое испытание называлось «Офицерский бал» — участницы должны были представить танцевальный номер с партнёром.


Глафира отметила, что больше всего из творческих конкурсов ей понравился последний — она танцевала венский вальс. «Очень эффектно, очень красиво — нужно уметь соответствовать регламенту, не выходить из него, добавить фантазии и показать талант. Нужно было уложиться в минуту, показать за это время своё маленькое представление. 


У меня был партнёр — мастер спорта по бальным танцам, я сама занималась танцами бальными недолго, но я инструктор по хореографии. Было несложно — мы получили удовольствие, все люди хлопали», 


— описала Глафира.


На конкурсе «Офицерский бал»
На конкурсе «Офицерский бал»


Корону Глафире вручила Юлия Перемитина — победительница предыдущего конкурса, который проходил в Новосибирске в 2012 году. По словам Глафиры, в том году в конкурсе она тоже участвовала, но в Новокузнецке, тогда она училась в институте и стала первой вице-мисс в своем городе.


«В 2012 году мне было 18 лет всего. Идеи были абсолютно другие, конкурсантки были все молодые — такой детский конкурс был. Не боялись проиграть, соперничества не было — мы все вместе два года жили в казарме. А тут я никого вообще не знала из девочек — я даже года после института не служу ещё в своей колонии. Тут уровень раз, наверное, в десять повыше был», — отметила Глафира.


Теперь победительницу ждёт следующий этап «Мисс УИС» — это будет этап СФО, он пройдёт в Новосибирске, сейчас организаторы определяют дату.


Юлия Перемитина надевает корону Глафире Воробей
Юлия Перемитина надевает корону Глафире Воробей



Участницы конкурса
Участницы конкурса


Глафира Воробей
Глафира Воробей


На этой неделе НГС.НОВОСТИ писали ещё об одном конкурсе красоты — в Harat's pub на ул. Фрунзе в Новосибирске выбрали «Мисс Готику».

Елена Громкова
Фото 54.fsin.su

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