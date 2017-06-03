Девушка-хореограф взяла титул «Мисс УИС» на конкурсе среди лучших надзирательниц

Глафира Воробей

Вчера, 2 июня, в Новосибирске прошёл конкурс красоты среди надзирательниц «Мисс УИС»







Его победительницей стала 22-летняя Глафира Воробей, инспектор группы организации мобилизационной подготовки и гражданской обороны исправительной колонии № 8.







«"Мисс УИС" проводился по двум основным критериям: профессионализм и творчество. За звание самой профессиональной, обаятельной и привлекательной боролись сотрудницы, которые работают в учреждении не менее трех лет и имеют хорошие показатели в служебной подготовке», — пояснили в пресс-службе ГУФСИН по НСО.







Конкурс собрал 17 красавиц, служащих в уголовно-исполнительной системе Новосибирской области — в исправительных колониях ИК-2, 3, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 18, 21 и других учреждениях — ЛИУ-10, СИЗО-1 и СИЗО-3, НВК, НПБСТИН, УК.







«Когда объявили конкурс, я в отпуске находилась, сказали: завтра приезжай. Мы поехали сдавать профессиональное мастерство, в которое входит стрельба, кросс, "планка", боевые приёмы борьбы и тестирование», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ победительница конкурса Глафира.







Она отметила, что первый этап прошел 23 мая, а потом девушкам сказали готовиться к творческому конкурсу. «Было сложно, потому что времени очень мало, фантазии не всегда хватало. Все равно, все силы мы приложили, несмотря на какие-то помехи», - отметила Глафира.







Второй этап конкурса прошёл на сцене. Для творческой программы конкурсантки подготовили четыре номера. В первом номере под названием «Краса России» участницы в народных костюмах представили города и районы Новосибирской области, в которых они служат.







Второй творческий конкурс был посвящён службе в уголовно-исполнительной системе — девушки в стихах и песнях рассказывали о престиже своей службы. В третьем номере «УИС-кино» конкурсантки представили двухминутный отрывок из отечественного художественного фильма.





«Оригинально и юмористично они переозвучили его на тему службы в уголовно-исправительной системе, причём все номера были исполнены без фонограммы, вживую» со сцены», — рассказали в пресс-службе. Четвертое испытание называлось «Офицерский бал» — участницы должны были представить танцевальный номер с партнёром.







Глафира отметила, что больше всего из творческих конкурсов ей понравился последний — она танцевала венский вальс. «Очень эффектно, очень красиво — нужно уметь соответствовать регламенту, не выходить из него, добавить фантазии и показать талант. Нужно было уложиться в минуту, показать за это время своё маленькое представление.





У меня был партнёр — мастер спорта по бальным танцам, я сама занималась танцами бальными недолго, но я инструктор по хореографии. Было несложно — мы получили удовольствие, все люди хлопали»,





— описала Глафира.







На конкурсе «Офицерский бал»





Корону Глафире вручила Юлия Перемитина — победительница предыдущего конкурса, который проходил в Новосибирске в 2012 году. По словам Глафиры, в том году в конкурсе она тоже участвовала, но в Новокузнецке, тогда она училась в институте и стала первой вице-мисс в своем городе.







«В 2012 году мне было 18 лет всего. Идеи были абсолютно другие, конкурсантки были все молодые — такой детский конкурс был. Не боялись проиграть, соперничества не было — мы все вместе два года жили в казарме. А тут я никого вообще не знала из девочек — я даже года после института не служу ещё в своей колонии. Тут уровень раз, наверное, в десять повыше был», — отметила Глафира.







Теперь победительницу ждёт следующий этап «Мисс УИС» — это будет этап СФО, он пройдёт в Новосибирске, сейчас организаторы определяют дату.







Юлия Перемитина надевает корону Глафире Воробей









Участницы конкурса





Глафира Воробей





На этой неделе НГС.НОВОСТИ писали ещё об одном конкурсе красоты — в Harat's pub на ул. Фрунзе в Новосибирске выбрали «Мисс Готику».