Быстрый трамвай протаранил бок оказавшемуся у путей «Фольксвагену»

Быстрый трамвай протаранил бок оказавшемуся у путей «Фольксвагену» (фото)

Утром 3 июня в Новосибирске трамвай №14 на Трикотажной зацепил автомобиль «Фольксваген», который остановился на путях после ДТП.


Toyota Mark II и Volkswagen Tiguan двигались со стороны ул. Республиканская в сторону ул. 25 лет Октября. «Перед поворотом остановились на светофоре, потом начали движение и притёрлись на самом повороте. От удара "Тигуан" сместило влево, к трамвайным путям», — сообщают специалисты мобильного приложения «Автоспас».


После столкновения автомобили остановились, водители вышли из машин, а в это время позади двигался трамвай на высокой скорости. «Как бы его ни пытались предупредить участники ДТП — кричали, махали руками, — тщетно. В итоге трамвай зацепил "Тигуан" и протаранил ему всю бочину», — передают аваркомы.


Последствия аварии
Последствия аварии


После этого движение трамваев остановилось и собралась пробка по ул. Трикотажной.


Быстрый трамвай протаранил бок оказавшемуся у путей «Фольксвагену» (фото)


Быстрый трамвай протаранил бок оказавшемуся у путей «Фольксвагену» (фото)


Эта авария возле трамвайных путей — не первая за неделю. Днём 1 июня в центре Новосибирска трамвай № 13 выгнул дверь автомобилю KIA Soul на ул. Мичурина.

Елена Громкова
Фото vk.com/avtospas54rus

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