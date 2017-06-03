Отправка писем и посылок на Почте России поднялась в цене

Сегодня, 3 июня, в силу вступил приказ Федеральной антимонопольной службы, который повысил цены на услуги Почты России.







Тарифы поднялись на 13,5 %. «Факт не очень приятный, однако нужно учесть, что в пояснительной записке к проекту приказа Федеральной антимонопольной службы отмечается, что изначально почтовики предлагали повысить регулируемые государством тарифы куда более серьезно — на 29,6 %», — пишет «Российская газета».







С сегодняшнего дня, согласно приказу, стоимость отправки простого письма без НДС весом до 20 г увеличилась с 19 до 22 руб., заказного письма весом до 20 г — с 37 до 41 руб., письма с объявленной ценностью до 20 г — с 90 до 95 руб.







Цена простой бандероли весом 100 г выросла с 37 до 40 руб., а заказной — с 53 до 60 руб.





На Почте России рассказали «Российской газете», что индексация тарифов на 13,5 % позволит покрыть все операционные затраты почтового оператора, относящиеся к универсальным услугам. «Включая необходимое увеличение фонда оплаты труда, на который приходится 59 % затрат», — отметили в пресс-службе российского почтового оператора.







Увеличение тарифов позволит решить ряд проблем. В частности, компенсировать рост расходов почтовиков на оказание универсальных услуг почтовой связи, таких как транспортные расходы, затраты на закупку материалов, лизинга и ремонта оборудования, передает «РГ».







В начале года Почта России в Новосибирске поставила новые компьютеры для ускорения работы в 2,5 раза.