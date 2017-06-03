Побег от полиции через весь город закончился для «Тойоты» аварией в центре

Побег от полиции через весь город закончился для «Тойоты» аварией в центре (фото)


Утром 3 июня в центре Новосибирска скрывающийся от полиции водитель попал в ДТП.


Авария случилась на перекрестке Вокзальной магистрали и улицы Советской около 3:30, рассказали очевидцы.


Автоинспекторы пытались догнать автомобиль Toyota Funcargo еще в Кировском районе, так как водитель не остановился по их требованию. Погоня продолжилась и на правом берегу, до того момента, как «Тойота» попала в аварию, рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

«Тойота» пролетела на Красный сигнал светофора и столкнулась с автомобилем Honda CR-V.


«В результате пострадали оба водителя, предварительный диагноз ушибы и ссадины. Есть информация, что водитель «Тойоты» оформлен по статье 12.26, часть 2 – за отказ от медосвидетельствавания [на состояние опьянения]», - сообщили в автоинспекции.


Побег от полиции через весь город закончился для «Тойоты» аварией в центре (фото)



Елена Громкова
Фото Михаила Руднева

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