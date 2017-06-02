Полиция ищет учёного-предпринимателя с возможной потерей памяти

Евгений Юшников
Евгений Юшников

Полиция разыскивает 52-летнего Евгения Юшникова, который ушёл из дома по ул. Лесосечная вечером 1 июня и до сих пор не вернулся. 


«Его ищет супруга, дети, полиция. Он вышел из дома 1 июня около 20 часов вечера в неизвестном направлении, при себе имел документы. 


Семье сказал, что скоро вернется. Может быть дезориентирован из-за возможной потери памяти. Он серьезный интеллигентный мужчина»,


— рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в поисковом отряде «Лиза Алерт Новосибирск».


Евгений Юшников в 1989 году закончил кафедру физики плазмы ИЯФ со РАН. Юшников был директором АО «Промтехинженеринг», до ликвидации компания занималась научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук. Владел 50 % долей уставного капитала компании «ТАТОС», занимавшейся консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления. Владел компанией «Унипром», участвовавшей в конкурсах на госконтракты.


Напомним, в Новосибирске 25 мая пропали школьницы Вероника Гордейчик и Полина Микиденко. Полиция обнаружила девушек на следующий день на даче у родственников.

Мария Шевлягина 
Фото lizaalert.org

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