Новосибирские адвокаты получили почётную премию за защиту своей профессии

Адвокат Александр Балян
Адвокат Александр Балян

Новосибирские юристы получили московскую престижную премию «Адвокат года» за разработанные поправки в Уголовно-процессуальном кодексе, которые защищают работу адвокатов и их клиентов. 


«Это очень обширная и невесёлая тема. Сотрудники Следственного комитета и оперативники получили бесконтрольный доступ к материалам около трёх тысяч адвокатских производств по делам наших клиентов только за один обыск. И там десятки резонансных дел и материалов, где лично они были на противной стороне. 


Суды реагировали на десятки жалоб от нас и наших клиентов безразлично или отрицательно и не находили нарушений действующего закона. Пришлось менять закон», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ новосибирский адвокат Александр Балян.


Разработке поправки предшествовал громкий прецедент.  В октябре 2014 года в офисе Новосибирской городской коллегии адвокатов 2 дня подряд проводились обыски. У адвокатов изъяли электронную бумажную документацию по тысячам дел. При этом суды различных инстанций не находили нарушений в производстве обыска из-за соблюдений формальных требований.  


Тогда Новосибирская городская коллегия адвокатов во главе с Александром Баляном направили жалобу в Конституционный суд, и в 2015 году суд впервые признал необходимость защиты конфиденциальной информации на законодательном уровне.


Помимо Баляна, в список лучших адвокатов года вошли новосибирские юристы Оксана Бажкова, Сергей Николаев, Алина Новикова, Владимир Парначёв, Виктор Прохоров, Максим Рожков, Сергей Соколов.


Поправка получила одобрение — 17 апреля на сайте Кремля был опубликован Федеральный закон об изменениях в УПК РФ. Новая статья № 450.1 запрещает забирать адвокатское досье целиком. 


Напомним, адвокат Алина Новикова, также получившая награду, в июне 2016 года защищала в суде родителей сбитой студентки Нины Шестаковой, которую насмерть сбил бывший сотрудник ГИБДД. 

Мария Шевлягина 
Фото Марии Морсиной

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