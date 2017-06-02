Известные новосибирские фотографы открыли юбилейную выставку с пометкой 16+

Александр Копалов (слева) и Константин Ощепков (справа) на совместной выставке «Юбилей на юбилее»





Сегодня, 2 июня, в городском центре изобразительных искусств открылась совместная выставка 2 известных фотохудожников Новосибирска — Константина Ощепкова и Александра Копалова.







Выставка открылась в ГЦИИ на Свердлова, 13





На выставке представлено больше 60 работ фотохудожников





«Это двойная выставка. Мне 55 лет, Копалову — 65 лет. У нас дни рождения почти совпадают: у меня — 22 мая, у него — 24-го. Моих работ — 48, у Копалова, по-моему, около 20 работ. Работы за последние 5 лет. Это принципиально, потому что 5 лет назад у нас была другая отчётная выставка», — пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ фотограф Константин Ощепков.







Фотохудожники приурочили выставку к своим юбилеям





Ощепков и Копалов регулярно проводят «отчётные» выставки своих работ





Работы Константина Ощепкова представлены в традиционном для него жанре — обнажённая натура и пейзаж. Фотографии Александра Копалова также узнаваемы — это сложный монтаж и компьютерная обработка изображения.





Выставка продлится до 25 июня по адресу ул. Свердлова, 13. Вход на выставку помечен возрастным маркером 16+.





Вход на выставку ограничен для зрителей моложе 16 лет





В художественном музее рядом с ГЦИИ до 25 июня идёт выставка другого известного новосибирского фотографа Павла Мирошникова, которую он посвятил своей пожилой тёте-путешественнице.

