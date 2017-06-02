Известные новосибирские фотографы открыли юбилейную выставку с пометкой 16+

Александр Копалов (слева) и Константин Ощепков (справа) на совместной выставке «Юбилей на юбилее»
Александр Копалов (слева) и Константин Ощепков (справа) на совместной выставке «Юбилей на юбилее»


Сегодня, 2 июня, в городском центре изобразительных искусств открылась совместная выставка 2 известных фотохудожников Новосибирска — Константина Ощепкова и Александра Копалова.


Выставка открылась в ГЦИИ на Свердлова, 13 
Выставка открылась в ГЦИИ на Свердлова, 13 


На выставке представлено больше 60 работ фотохудожников
На выставке представлено больше 60 работ фотохудожников


«Это двойная выставка. Мне 55 лет, Копалову — 65 лет. У нас дни рождения почти совпадают: у меня — 22 мая, у него — 24-го. Моих работ — 48, у Копалова, по-моему, около 20 работ. Работы за последние 5 лет. Это принципиально, потому что 5 лет назад у нас была другая отчётная выставка», — пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ фотограф Константин Ощепков.


Фотохудожники приурочили выставку к своим юбилеям
Фотохудожники приурочили выставку к своим юбилеям


Ощепков и Копалов регулярно проводят «отчётные» выставки своих работ
Ощепков и Копалов регулярно проводят «отчётные» выставки своих работ


Работы Константина Ощепкова представлены в традиционном для него жанре — обнажённая натура и пейзаж. Фотографии Александра Копалова также узнаваемы — это сложный монтаж и компьютерная обработка изображения.

 

Выставка продлится до 25 июня по адресу ул. Свердлова, 13. Вход на выставку помечен возрастным маркером 16+.


Вход на выставку ограничен для зрителей моложе 16 лет
Вход на выставку ограничен для зрителей моложе 16 лет


В художественном музее рядом с ГЦИИ до 25 июня идёт выставка другого известного новосибирского фотографа Павла Мирошникова, которую он посвятил своей пожилой тёте-путешественнице.

Илья Калинин
Фото Александра Ощепкова 

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