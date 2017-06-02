Стало известно, зачем военный вертолёт кружил над центром Новосибирска

Ми-8 в небе над центром Новосибирска вечером 2 июня

С кружащего над центром Новосибирска вертолёта Ми-8 велась фотосъёмка — фотографы компании Gelio Vostok совершили совместный полёт с военными Росгвардии для съёмки города с высоты.





«Это компания "Гелиопресс" (сейчас работает под именем Gelio Vostok. — М.Ш.) согласовала с администрацией города и с командующим округом.





Они готовят альбомы с фотографиями пейзажными города Новосибирска. Ну вот, оказываем им содействие.





[Услуга была предоставлена] безвозмездно, по письму. У нас учебные полёты — ну и заодно [решили позвать сотрудников компании]», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ начальник пресс-службы Сибирского округа войск национальной гвардии РФ Дмитрий Болдырев.







Напомним, ранее сообщалось, что вечером 2 июня в небе над Новосибирском пролетел военный вертолёт Ми-8. Вертолет принадлежит Сибирскому округу войск национальной гвардии РФ. Вертолет совершил 5-6 кругов на малой высоте над площадью Ленина.







Представитель компании Gelio Vostok Слава Степанов отказался комментировать полёты над Новосибирском. «Чуть позже я сообщу», — пояснил Степанов.





Напомним, в июне 2016 года известный новосибирский фотограф Слава Степанов уже кружил в небе над Новосибирском для проведения съёмки.