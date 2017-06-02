Толпы бородачей разбили лагерь под Новосибирском

Традиционные участники «АкБарда» — мужчины в полном расцвете сил и с бородами

Около Нового посёлка под Новосибирском, в районе лагеря «Чудолесье» (бывший пионерлагерь им. Володи Дубинина), начал свою работу 19-й фестиваль «АкБард», который ежегодно проходит с 1999 года.







«Люди уже съезжаются. Человек 500 где-то прибыло. Ожидаем порядка 2 тыс. участников. Столько стабильно приезжало на последние 3-4 фестиваля. Едут со всей страны — от Иркутска и дальше, даже из-за рубежа. Добровольный регистрационный взнос — 300 руб. с человека», — рассказала НГС.НОВОСТИ художественный руководитель фестиваля Анна Мокина.







Первые несколько сотен участников фестиваля заехали на поляну уже днём в пятницу

Открытие «АкБарда» пройдёт сегодня в 21:00. На фестивальной поляне будут работать 2 сцены. Откроется фестиваль концертом с песнями бардов-шестидесятников — Булата Окуджавы, Юрия Визбора, Александра Галича и т.д. Субботний день поделён на концерты исполнителей и авторов Академгородка и Новосибирска, приезжих авторов и песен из прошлого.







Для заплативших регистрационный взнос на площадке будет работать лотерея и «блошиный рынок» с книгами, кассетами и дисками различных авторов-исполнителей, которые можно будет забрать бесплатно.







Обустройство лагеря уже началось

В течение фестиваля состоятся юмористический конкурс красоты среди участниц «АкБарда» и шествие со смешными лозунгами вроде тех, с которыми молодые учёные Академгородка проводили 1 мая еще задолго до известной ныне «Монстрации». Для детей будет работать специальная площадка, посвященная полёту человека в космос, — на ней дети смогут поиграть в космонавтов, посмотреть на звёзды и т.д. Фестивальная поляна обработана от клещей, но организаторы рекомендуют соблюдать меры предосторожности.







В конце мая в Новосибирске на набережной также массово прошёл фестиваль уличных искусств, на который собралось около 2000–2500 человек.

