Толпы бородачей разбили лагерь под Новосибирском

Традиционные участники «АкБарда» — мужчины в полном расцвете сил и с бородами  
Традиционные участники «АкБарда» — мужчины в полном расцвете сил и с бородами  

Около Нового посёлка под Новосибирском, в районе лагеря «Чудолесье» (бывший пионерлагерь им. Володи Дубинина), начал свою работу 19-й фестиваль «АкБард», который ежегодно проходит с 1999 года.


«Люди уже съезжаются. Человек 500 где-то прибыло. Ожидаем порядка 2 тыс. участников. Столько стабильно приезжало на последние 3-4 фестиваля. Едут со всей страны — от Иркутска и дальше, даже из-за рубежа. Добровольный регистрационный взнос — 300 руб. с человека», — рассказала НГС.НОВОСТИ художественный руководитель фестиваля Анна Мокина.


Первые несколько сотен участников фестиваля заехали на поляну уже днём в пятницу
Первые несколько сотен участников фестиваля заехали на поляну уже днём в пятницу

Открытие «АкБарда» пройдёт сегодня в 21:00. На фестивальной поляне будут работать 2 сцены. Откроется фестиваль концертом с песнями бардов-шестидесятников — Булата Окуджавы, Юрия Визбора, Александра Галича и т.д. Субботний день поделён на концерты исполнителей и авторов Академгородка и Новосибирска, приезжих авторов и песен из прошлого. 


Для заплативших регистрационный взнос на площадке будет работать лотерея и «блошиный рынок» с книгами, кассетами и дисками различных авторов-исполнителей, которые можно будет забрать бесплатно.


Обустройство лагеря уже началось
Обустройство лагеря уже началось

В течение фестиваля состоятся юмористический конкурс красоты среди участниц «АкБарда» и шествие со смешными лозунгами вроде тех, с которыми молодые учёные Академгородка проводили 1 мая еще задолго до известной ныне «Монстрации». Для детей будет работать специальная площадка, посвященная полёту человека в космос, — на ней дети смогут поиграть в космонавтов, посмотреть на звёзды и т.д. Фестивальная поляна обработана от клещей, но организаторы рекомендуют соблюдать меры предосторожности. 


В конце мая в Новосибирске на набережной также массово прошёл фестиваль уличных искусств, на который собралось около 2000–2500 человек. 

Илья Калинин
Фото предоставлены Анной Мокиной

Прочтений: 3083
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (26)26
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено