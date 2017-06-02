Военный вертолёт сделал несколько кругов над Новосибирском

В небе над Новосибирском пролетел военный вертолёт Ми-8

Вечером 2 мая в небе над Новосибирском пролетел военный вертолёт Ми-8.







Около 18:00 вертолёт сделал несколько кругов над городом — его хорошо было видно из центра. Около 17:00 вертолёт видели в стороне ул. Владимировской.





В небе над Новосибирском





Ранее пресс-служба ЦВО Министерства обороны РФ сообщала, что вертолёты этой модели участвовали в учениях, которые прошли в пригороде Душанбе на полигоне Ляур.





«На сегодняшний день полёты не выполнялись. Вся спецтехника находится ещё на учениях. В небе над Новосибирском сегодня наши вертолёты точно не могли летать», — сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ сотрудник пресс-службы ЦВО Министерства обороны РФ Андрей Игнатьев.





Напомним, днем 17 марта над центром Новосибирска пролетели три бомбардировщика Ту-22М3.