Военный вертолёт сделал несколько кругов над Новосибирском

В небе над Новосибирском пролетел военный вертолёт Ми-8
В небе над Новосибирском пролетел военный вертолёт Ми-8

Вечером 2 мая в небе над Новосибирском пролетел военный вертолёт Ми-8.


Около 18:00 вертолёт сделал несколько кругов над городом — его хорошо было видно из центра. Около 17:00 вертолёт видели в стороне ул. Владимировской.


В небе над Новосибирском
В небе над Новосибирском


Ранее пресс-служба ЦВО Министерства обороны РФ сообщала, что вертолёты этой модели участвовали в учениях, которые прошли в пригороде Душанбе на полигоне Ляур.


«На сегодняшний день полёты не выполнялись. Вся спецтехника находится ещё на учениях. В небе над Новосибирском сегодня наши вертолёты точно не могли летать», — сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ сотрудник пресс-службы ЦВО Министерства обороны РФ Андрей Игнатьев.


Напомним, днем 17 марта над центром Новосибирска пролетели три бомбардировщика Ту-22М3.

Мария Шевлягина
Фото Александра Ощепкова (1), Станислава Соколова (2)

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