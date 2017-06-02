За высоким забором на площади Кондратюка начали строить жильё
Долгострой на пл. Кондратюка в Железнодорожном районе перепроектировали в жилой дом с офисами и сквером.
Как рассказали НГС.НОВОСТИ в ГК «Сибирь Девелопмент» (включает в себя АО «Компания Энергострой» — застройщика объекта), в квартале между ул. Нарымская, Советская и Сибирская построят многофункциональный комплекс, 18 этажей которого займут квартиры.
Напомним, в 2015 году планировалось, что в здании разместят комплекс апартаментов. Однако, согласно данным официального сайта мэрии, уже в конце 2016 года застройщик получил разрешение на реконструкцию общественного здания с административными помещениями в жилой дом.
По новому проекту площади c 1-го по 5-й этаж займёт бизнес-центр, с 6-го по 23-й этажи в здании запроектированы квартиры свободной планировки. Вход в офисную часть планируется организовать с ул. Нарымской, а в жилую — с более тихой ул. Советской. В здании предусмотрена подземная парковка, а также наземные гостевые парковочные места. Назвать точное число квартир и парковок в компании пока не готовы.
Проект разработан группой новосибирских архитекторов, одним из которых стал бывший главный архитектор Новосибирска Владимир Фефелов, и, по словам застройщика, сочетает в себе разные архитектурные стили: ампир, конструктивизм и хай-тек. «Конструкция здания напоминает плиты времени: слитые воедино прошлое, настоящее и будущее», — говорится в сообщении застройщика.
В треугольнике между ул. Советской и Нарымской, на месте исторического расположения сада «Альгамбра», планируется организовать сквер, концепция которого уже согласована с мэрией Новосибирска. «Основной идеей сквера является популяризация истории города Новониколаевска-Новосибирска, — говорится в сообщении застройщика. — Сквер представляет собой общественное пространство, открытое для всех желающих».
По наблюдениям корреспондента НГС.НОВОСТИ, на площадке уже работает техника. Продажи пока не ведутся, отметили в «Сибирь Девелопмент» — сейчас компания изучает спрос.
Лиза Пичугина
Фото Анны Золотовой (1), иллюстрации предоставлены ГК «Сибирь Девелопмент»