За высоким забором на площади Кондратюка начали строить жильё

На пустыре у пл. Кондратюка ожила стройка — теперь тут планируют построить не только офисы, но и квартиры

Долгострой на пл. Кондратюка в Железнодорожном районе перепроектировали в жилой дом с офисами и сквером.





Как рассказали НГС.НОВОСТИ в ГК «Сибирь Девелопмент» (включает в себя АО «Компания Энергострой» — застройщика объекта), в квартале между ул. Нарымская, Советская и Сибирская построят многофункциональный комплекс, 18 этажей которого займут квартиры.







Напомним, в 2015 году планировалось, что в здании разместят комплекс апартаментов. Однако, согласно данным официального сайта мэрии, уже в конце 2016 года застройщик получил разрешение на реконструкцию общественного здания с административными помещениями в жилой дом.





Эскиз дома на пл. Кондратюка

По новому проекту площади c 1-го по 5-й этаж займёт бизнес-центр, с 6-го по 23-й этажи в здании запроектированы квартиры свободной планировки. Вход в офисную часть планируется организовать с ул. Нарымской, а в жилую — с более тихой ул. Советской. В здании предусмотрена подземная парковка, а также наземные гостевые парковочные места. Назвать точное число квартир и парковок в компании пока не готовы.







Проект разработан группой новосибирских архитекторов, одним из которых стал бывший главный архитектор Новосибирска Владимир Фефелов, и, по словам застройщика, сочетает в себе разные архитектурные стили: ампир, конструктивизм и хай-тек. «Конструкция здания напоминает плиты времени: слитые воедино прошлое, настоящее и будущее», — говорится в сообщении застройщика.





В треугольнике между ул. Советской и Нарымской, на месте исторического расположения сада «Альгамбра», планируется организовать сквер, концепция которого уже согласована с мэрией Новосибирска. «Основной идеей сквера является популяризация истории города Новониколаевска-Новосибирска, — говорится в сообщении застройщика. — Сквер представляет собой общественное пространство, открытое для всех желающих».







Новый сквер планируется разбить на месте исторического сквера «Альгамбра», который существовал в городе в начале XX века





По наблюдениям корреспондента НГС.НОВОСТИ, на площадке уже работает техника. Продажи пока не ведутся, отметили в «Сибирь Девелопмент» — сейчас компания изучает спрос.

