Новосибирец устроил дебош перед полётом в Анталью и остался дома

В зоне пограничного контроля
В зоне пограничного контроля

Полицейские сняли с рейса мужчину, который устроил дебош в новосибирском аэропорту Толмачёво, перед полётом в Анталью.


Инцидент случился 31 мая, сообщили в пресс-службе УТ МВД по СФО.


«В дежурную часть линейного отдела (ЛО) МВД России в аэропорту Толмачёво поступило сообщение, что к зоне пограничного контроля требуются полицейские по причине неадекватного поведения одного из пассажиров, вылетающего рейсом "Новосибирск – Анталья"», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.


Выяснилось, что 35-летний житель Новосибирска оскорблял пассажиров и сотрудников пограничного контроля нецензурной бранью, размахивал руками и пытался пройти через турникет. В результате нарушитель сломал стационарную рамку металлоискателя в пункте досмотра таможенного поста, рассказали в полиции.


Судя по кадрам из зоны пограничного контроля, мужчина сначала настаивал, чтобы его с семьей пропустили быстрее — он летел с женой и двумя детьми. Непосредственный конфликт с сотрудницей контроля у него возник, когда девушка проверяла паспорта семьи. Заметив неадекватное поведение пассажира, она сообщила, что не пустит его на рейс, и предложила его семье лететь без него. Мужчина попытался самостоятельно пройти к зоне вылета — успокоить его смогли только полицейские.



Улететь мужчина не смог, вместе с ним в России осталась и его семья.


«Сотрудники транспортной полиции доставили правонарушителя в дежурную часть и составили в отношении него административный протокол по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство"», — добавила Ирина Волк.


От медицинского освидетельствования мужчина отказался. В пресс-службе транспортной полиции добавили, что пока ещё не было решения суда по составленному протоколу.


Следователи сейчас ведут проверку по факту оскорбления и применения насилия в отношении представителя власти.

Елена Громкова
Скриншот видео пресс-службы УТ МВД по СФО
Видео пресс-службы УТ МВД по СФО

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