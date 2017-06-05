Дома в 4 районах Новосибирска остались без горячей воды

Горячей воды в домах не будет до 12 июня
Горячей воды в домах не будет до 12 июня

Сегодня, 5 июня, в Новосибирске начинают отключать горячую воду в зоне ТЭЦ-2.


Гидравлические испытания тепловых сетей на плотность и прочность, которые проводит АО «СИБЭКО», продлятся до 10 июня. Горячей воды в домах не будет до 12 июня.


«Гидравлические испытания сетей будут проводиться в круглосуточном режиме повышенным давлением для выявления ослабленных участков трубопроводов. В ходе реализации мероприятий при разрыве трубопроводов возможны размывы грунта и выход воды на поверхность. Последние этапы испытаний, связанные с отключением потребителей, будут закончены в августе 2017 года», — сообщили в «СИБЭКО».


Горячую воду отключат в зданиях, находящихся:

в Ленинском районе на ул. Планировочной, Котовского, Горской и на спуске к пляжу у Октябрьского моста,

в Октябрьском районе на ул. Сакко и Ванцетти, Нижегородской, Садовой, Обской, Бориса Богаткова, 3 Интернационала, Декабристов, Инской,

в Центральном округе (включая территории Железнодорожного и Центрального районов) на ул. Колыванской, Серебренниковской, Коммунистической, Советской, Чаплыгина.


«Подключение горячей воды по отдельным улицам и кварталам начнётся по мере устранения выявленных в ходе испытаний дефектов», — добавили в «СИБЭКО».


А несколько дней назад, 29 мая, специалисты АО «СИБЭКО» приступили к гидравлическим испытаниям в зоне ТЭЦ-4.

Ксения Евдокимова
Фото Ольги Бурлаковой

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