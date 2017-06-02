В Первомайском районе откроют новую школу с лифтом и теплицами

Новая школа с 1 сентября 2017 года примет 550 учеников. На фото — мэр Анатолий Локоть за партой в новой школе в «Берёзовом»

В микрорайоне «Берёзовое» в июле сдадут новую школу № 213, которая с нового учебного года готова принять 550 учеников.





«Школа № 213 в "Берёзовом" находится в высокой степени готовности, и 1 сентября здесь начнется учебный процесс. С её запуском мы решаем проблему дефицита школьных мест в этом районе», — процитировали мэра Анатолия Локтя в пресс-центре мэрии. Мэр посетил стройплощадку школы 2 июня.





Строительство школы началось в августе 2016 года, общий объём вложений — 460 млн руб. Сдача объекта запланирована в июле 2017 года.





Школа расположена рядом с детским садом № 44 «Мозаика» по ул. Берёзовая, 17. Новая школа сможет принять детей с ограниченными возможностями — в 3-этажном здании есть лифт, специальные парты и туалеты. На территории школы расположены 2 теплицы для проектной деятельности учеников, 6 игровых уголков для младшеклассников, 2 площадки с тренажёрами, баскетбольные и волейбольные площадки, футбольное поле.





Всего в городе родители более 15 тыс. детей подали заявки в 1-й класс





Всего в городе родители более 15 тыс. детей подали заявки в 1-й класс, отметил Локоть. В 2017 году будет открыто 4 новые школы, которые создадут более 3 тыс. новых школьных мест.







Напомним, в феврале управление капитального строительства НСО заказало строительство новой 4-этажной школы на углу ул. Первомайская и Героев Революции рядом с микрорайоном «Весенний» в Первомайском районе Новосибирска.