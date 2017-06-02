Прокуроры ополчились на хостел в 9-этажке у вокзала

Жители дома на Вокзальной магистрали, 3 пожаловались в прокуратуру на постояльцев хостела: они шумят и портят имущество

Прокуроры проверили работу хостела в квартире дома № 3 на Вокзальной магистрали и обнаружили, что там нет отдельного входа — теперь они просят суд закрыть заведение.





«Вообще это проверка по жалобе граждан проводилась. Соседи жаловались, что жильцы этого хостела мусорят, шумят, портят общедомовое имущество», — рассказал НГС.НОВОСТИ помощник прокурора Железнодорожного района Андрей Фоменко.







Проверку прокуратура проводила в мае. Прокуроры обнаружили, что ИП Гайбович арендует в доме квартиру под хостел на 14 койко-мест. При этом у хостела нет отдельного входа, который, как указано в ГОСТ и СанПиН, должен быть у таких мини-гостиниц в квартирах многоквартирных домов. В прокуратуре пояснили, что хостел находится на 2-м этаже дома.





«Фактически это равносильно закрытию хостела, потому что это низкомаржинальный бизнес. Даже если они каким-то образом получат решение общего собрания о разрешении на отдельный вход через окно, то это будет стоить много денег», — добавил Андрей Фоменко.







В соцсети «ВКонтакте» есть группа хостела , там представлены фото обстановки и цены





Прокурор района обратился в Железнодорожный районный суд с иском к ИП Гайбович в интересах жильцов дома и попросил запретить работу хостела.







Корреспондент сайта НГС.НОВОСТИ позвонила по телефону хостела и попросила прокомментировать претензии прокуратуры. «У нас не хостел, а комнаты сдаются посуточно так же, как у жителей нашего дома. То, что у меня стоит двухъярусная кровать, ни о чём не говорит, комнаты сдаются двух- и трёхместные. У меня одна только душевнобольная [соседка], и она жаловалась, когда до меня ещё жили хозяева: то вода бежит, то собака бегает, то они громко ходят, то двери хлопают. А остальным я никому не мешаю», — рассказала НГС.НОВОСТИ Екатерина, ответившая по телефону хостела.







Женщина добавила, что через месяц освобождает квартиру и переезжает из Новосибирска. «У них публичный дом на 9-м этаже, они ничего не видят, а до меня решили доколупаться», — сказала женщина и положила трубку.







В мае 2016 года Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий размещать в жилых помещениях гостиницы и хостелы. Уже тогда новосибирские бизнесмены начали продавать свои мини-отели.

