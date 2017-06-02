«СИБЭКО» запустило приложение на смартфоны для оплаты тепла

Приложение «СИБЭКО»
Приложение «СИБЭКО»

Сегодня, 2 июня, компания «СИБЭКО» представила мобильное приложение для оплаты тепла и горячей воды.


В тестовом режиме приложение работает с конца апреля — за этот месяц разработчики собирали отзывы о нём.


Пользователи мобильного приложения смогут оплачивать тепло и горячую воду, подключать несколько лицевых счетов к одному профилю. Также приложение может информировать клиентов об изменении лицевого счёта.


Среди других функций — возможность просматривать историю начислений и оплат, напоминание об оплате, уведомление о новостях компании: акциях, актуальных отключениях и текущем ремонте.


«Кроме того, пользователи мобильного приложения могут оперативно использовать обратную связь и систему "Народный контроль", благодаря которой в режиме онлайн можно информировать специалистов энергокомпании о различных технологических нарушениях, происходящих на оборудовании теплосетевого комплекса нашего города», — добавили в компании.


Приложение бесплатно, его можно скачать в Google Play и App Store.


Фото с презентации
Фото с презентации


Пользователи мобильного приложения смогут оплачивать тепло и горячую воду
Пользователи мобильного приложения смогут оплачивать тепло и горячую воду


С помощью приложения можно сообщить о различных проблемах на теплосетях
С помощью приложения можно сообщить о различных проблемах на теплосетях


Накануне о новой опции в своем приложении рассказал «2ГИС» — теперь его пользователи могут построить маршрут при поездке на такси и сравнить цены различных служб такси.

Елена Громкова
Фото предоставлены пресс-службой «СИБЭКО» (1, 2), скриншот приложения (3, 4)

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