«СИБЭКО» запустило приложение на смартфоны для оплаты тепла

Приложение «СИБЭКО»

Сегодня, 2 июня, компания «СИБЭКО» представила мобильное приложение для оплаты тепла и горячей воды.







В тестовом режиме приложение работает с конца апреля — за этот месяц разработчики собирали отзывы о нём.







Пользователи мобильного приложения смогут оплачивать тепло и горячую воду, подключать несколько лицевых счетов к одному профилю. Также приложение может информировать клиентов об изменении лицевого счёта.







Среди других функций — возможность просматривать историю начислений и оплат, напоминание об оплате, уведомление о новостях компании: акциях, актуальных отключениях и текущем ремонте.







«Кроме того, пользователи мобильного приложения могут оперативно использовать обратную связь и систему "Народный контроль", благодаря которой в режиме онлайн можно информировать специалистов энергокомпании о различных технологических нарушениях, происходящих на оборудовании теплосетевого комплекса нашего города», — добавили в компании.







Приложение бесплатно, его можно скачать в Google Play и App Store.







Фото с презентации





Пользователи мобильного приложения смогут оплачивать тепло и горячую воду





С помощью приложения можно сообщить о различных проблемах на теплосетях





Накануне о новой опции в своем приложении рассказал «2ГИС» — теперь его пользователи могут построить маршрут при поездке на такси и сравнить цены различных служб такси.