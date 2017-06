Новосибирские чиновники предложили повысить тариф на эвакуацию авто

Тариф на эвакуацию и хранение машин на штрафстоянке предлагается в среднем поднять на 1,5 %

Власти Новосибирской области рассматривают возможность повышения цены на эвакуацию и хранение машин на штрафстоянках.



Проект постановления правительства НСО об этом опубликован для обсуждения на сайте «Электронная демократия Новосибирской области» — срок рассмотрения документа заканчивается 4 июня. На сайте указано, что проект разработан департаментом по тарифам НСО.



Согласно документу, базовый тариф на эвакуацию предлагается повысить в среднем на 1,5 %. Для категорий транспортных средств А, В и М — с 1724 руб. до 1750 руб., для категорий С, D, BE, CE, DE и негабаритных машин — с 5416 руб. до 5450 руб.



Также предлагается повысить тариф на хранение транспорта на штрафстоянках — тоже на 1,5 %. Для легковушек и мотоциклов тариф может вырасти — с 22,05 до 22,40 руб. за час. Для категорий B и D с разрешенной максимальной массой не больше 3,5 тонн — с 44,09 до 44,80 руб. А для транспорта категорий BE и D (с разрешённой максимальной массой больше 3,5 кг), DE, C, CE — с 88,18 руб. до 89,60 руб. Для негабаритных машин — со 132,27 руб. до 134,40 руб.



«Те, кто эвакуирует, представляют свои затраты [на перемещение и хранение] автомобилей, а департамент по тарифам должен их проверить и принять решение, повысить тариф или нет», — объяснил порядок действий в таких случаях зампред транспортного комитета Заксобрания НСО Сергей Титков.



По мнению Титкова, увозить на штрафстоянки автомобили, не мешающие движению, и вовсе не имеет смысла: «Штрафы выписали, зафиксировали нарушение, и всё. Эвакуировать нужно, если машина стоит на светофоре или пешеходном переходе».







Ранее НГС.НОВОСТИ рассказывали, что в конце прошлого года депутаты новосибирского парламента приняли областной закон об эвакуации автомобилей. Теперь автовладельцы смогут забирать машины со штрафстоянок, не предъявляя квитанций об оплате услуги эвакуатора и стоянки.